ABD saldırısında ölen İran lideri Hamaney için Irak'ta cenaze töreni düzenlenecek. Bağdat yönetimi, İran'ın talebini kabul ederken, törenlerin 8 Temmuz'da Necef ve Kerbela'da yapılacağı açıklandı.

Irak hükümeti, ABD saldırısında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Hamaney için Necef ve Kerbela'da cenaze töreni düzenlenmesine onay verdi.

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Irak resmi haber ajansı İNA'nın aktardığına göre, Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, İran'ın Hamaney için 8 Temmuz'da Irak'ta cenaze töreni düzenleme talebinin Bağdat yönetimi tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Hamaney için Irakta cenaze töreni düzenlenecek! Tarih ve detaylar belli oldu

TÖREN TÜRBELERİN ÇEVRESİNDE OLACAK

Kararın ardından, Hamaney için Şiiler açısından büyük öneme sahip Necef ve Kerbela kentlerinde anma ve cenaze törenleri gerçekleştirileceği bildirildi. Törenlerin, iki kentte bulunan türbeler çevresinde düzenlenmesi bekleniyor.

Hamaney için Irakta cenaze töreni düzenlenecek! Tarih ve detaylar belli oldu

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