Anadolu Ajansı
Hamaney için Irak'ta cenaze töreni düzenlenecek! Tarih ve detaylar belli oldu
ABD saldırısında ölen İran lideri Hamaney için Irak'ta cenaze töreni düzenlenecek. Bağdat yönetimi, İran'ın talebini kabul ederken, törenlerin 8 Temmuz'da Necef ve Kerbela'da yapılacağı açıklandı.
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Dünya az önce
Irak hükümeti, ABD saldırısında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için Necef ve Kerbela'da cenaze töreni düzenlenmesine onay verdi.
- Irak hükümeti, ABD saldırısında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için Necef ve Kerbela'da cenaze töreni düzenlenmesine onay verdi.
- Irak resmi haber ajansı İNA'nın aktardığına göre, Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi bu bilgiyi açıkladı.
- İran'ın Hamaney için 8 Temmuz'da Irak'ta cenaze töreni düzenleme talebi Bağdat yönetimi tarafından kabul edildi.
- Törenlerin, Şiiler açısından büyük öneme sahip Necef ve Kerbela kentlerinde, iki kentte bulunan türbeler çevresinde düzenlenmesi bekleniyor.
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Irak hükümeti, ABD saldırısında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Hamaney için Necef ve Kerbela'da cenaze töreni düzenlenmesine onay verdi.
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Mücteba Hamaney mutabakata neden onay verdiğini açıkladı
Irak resmi haber ajansı İNA'nın aktardığına göre, Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, İran'ın Hamaney için 8 Temmuz'da Irak'ta cenaze töreni düzenleme talebinin Bağdat yönetimi tarafından kabul edildiğini açıkladı.
TÖREN TÜRBELERİN ÇEVRESİNDE OLACAK
Kararın ardından, Hamaney için Şiiler açısından büyük öneme sahip Necef ve Kerbela kentlerinde anma ve cenaze törenleri gerçekleştirileceği bildirildi. Törenlerin, iki kentte bulunan türbeler çevresinde düzenlenmesi bekleniyor.
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