İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, anlaşmaya neden onay verdiğini ilk kez açıkladı. Hamaney, başlangıçta mutabakata sıcak bakmadığını ancak Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın İran'ın ve "Direniş Cephesi"nin haklarını savunacağı yönünde güvence vermesi üzerine onay verdiğini söyledi.

İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, anlaşmaya neden onay verdiğini ilk kez açıkladı.

Devlet medyasında yayımlanan mesajında Hamaney, İranlı yetkililerin sürece iyi niyetle yaklaştığını,ABD Başkanı Donald Trump'ın ise anlaşma için yoğun çaba gösterdiğini öne sürdü.

Mücteba Hamaney mutabakata neden onay verdiğini açıkladı

"PRENSİP OLARAK FARKLI BİR GÖRÜŞE SAHİPTİM"

İran'ın dini lideri iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptına dair onay sürecinin perde arkasını şöyle açıkladı:

"Bildiğiniz üzere, İran ve ABD cumhurbaşkanları arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu aşamaya gelinmesinde, ilgili yetkililer iyi niyetle ve en iyi niyetle önemli çabalar sarf ettiler; elbette, çaresizlikten bu amaçla elindeki her türlü aracı kullanan kişi ABD cumhurbaşkanıydı. Prensip olarak farklı bir görüşe sahiptim; ancak saygın Cumhurbaşkanı’nın, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla, hem kendi adına hem de diğer üyeler adına İran milletinin ve Direniş Cephesi’nin haklarını savunacağına dair bana verdiği taahhüt ve bu sorumluluğu açıkça üstlenmesi nedeniyle onayımı verdim."

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