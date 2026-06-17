Tasavvuf kültürü teknoloji aynasında: Dervişin hâlleri 'Yol'da görünüyor
Belgesel fotoğrafçı Ubey Talha Akkaya'nın "Yol" sergisi, tasavvufun yedi manevi aşamasını fotoğraf, video ve enstalasyonlarla sanatseverlere aktarıyor. Siyah-beyaz eserlerden oluşan sergi, 10 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.
- Sergi, fotoğraf, enstalasyon ve video gibi tekniklerle bir dervişin yedi manevi hâlini işliyor.
- Temanın siyah beyaz eserlerle sunulduğu sergide, geleneksel tasavvuf kültürü modern teknoloji ve anlatıyla bir araya geliyor.
- Sanatçı Akkaya, izleyicilerin özgürce dolaşmasını ve eserlere kendi içlerinden bakmasını istediğini belirtti.
- Sanatçı, yedi rast makamında eserler yaptığını ifade etti.
- Sergi, 10 Temmuz'a kadar açık kalacak.
MURAT ÖZTEKİN - Sanatçı ve belgesel fotoğrafçısı Ubey Talha Akkaya’nın “Yol” adlı sergisi, Beyoğlu’ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluştu. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen sergi, bir dervişin yedi manevi hâlini fotoğraf, enstalasyon ve video gibi tekniklerle ele alıyor.
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Temanın siyah beyaz eserlerle izleyiciye sunulduğu sergide, geleneksel tasavvuf kültürü modern teknoloji ve anlatıyla buluşuyor. Sanatçı Akkaya sergide izleyicilere yönelik bir yönlendirme yapmadığını dile getirerek, “İzleyicilerin özgür olarak dolaşmasını, kendi içlerindeki özle eserlere bakmasını istedim. Yedi rast makamında eser yaptım” diye konuşuyor.
Sergi, 10 Temmuz’a kadar açık kalacak.