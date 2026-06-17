Belgesel fotoğrafçı Ubey Talha Akkaya'nın "Yol" sergisi, tasavvufun yedi manevi aşamasını fotoğraf, video ve enstalasyonlarla sanatseverlere aktarıyor. Siyah-beyaz eserlerden oluşan sergi, 10 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

MURAT ÖZTEKİN - Sanatçı ve belgesel fotoğrafçısı Ubey Talha Akkaya’nın “Yol” adlı sergisi, Beyoğlu’ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluştu. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen sergi, bir dervişin yedi manevi hâlini fotoğraf, enstalasyon ve video gibi tekniklerle ele alıyor.

Temanın siyah beyaz eserlerle izleyiciye sunulduğu sergide, geleneksel tasavvuf kültürü modern teknoloji ve anlatıyla buluşuyor. Sanatçı Akkaya sergide izleyicilere yönelik bir yönlendirme yapmadığını dile getirerek, “İzleyicilerin özgür olarak dolaşmasını, kendi içlerindeki özle eserlere bakmasını istedim. Yedi rast makamında eser yaptım” diye konuşuyor.

Sergi, 10 Temmuz’a kadar açık kalacak.

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