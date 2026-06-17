Kayserispor Kulübü'nün, 2016-2019 yılları arasında kadrosunda bulunan Umut Bulut’a ödeyeceği rakamda önemli bir değişiklik oldu. İstinaf incelemesi neticesi yerel mahkeme kararının kaldırıldığı; Kayseri 6. İş Mahkemesi'nce yapılan yeniden yargılama sonucunda, daha önce hükmedilen 1 milyon 161 bin Euro ile 545 bin TL'lik tutardan 674 bin euro azalma olduğu duyuruldu.

Profesyonel futbol kariyerini 2024 yılında noktalayan Umut Bulut'un, 2016-2019 yılları arasında forma giydiği Kayserispor Kulübü'ne açtığı "işçi alacakları" davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Umut Bulut, Kayserispor formasıyla

"487 BİN EURO VE 545 BİN TL ÖDENECEK"

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile eski futbolcumuz Umut Bulut arasında devam eden işçi alacakları davasında, yerel mahkeme tarafından daha önce verilen ve kulübümüz aleyhine 1 milyon 161 bin Euro ile 545 bin TL ücret alacağının faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin karar, kulübümüz tarafından istinaf kanun yoluna taşınmıştır. Yapılan istinaf incelemesi neticesinde önceki karar kaldırılmış ardından Kayseri 6. İş Mahkemesince yeniden yapılan yargılama sonucunda dava kısmen kabul edilmiş ve kulübümüz aleyhine hükmedilen tutar 487 bin Euro ile 545 bin TL ücret alacağı ve bunlara ilişkin faizler olarak belirlenmiştir" denildi.

Umut Bulut, 4 sezon geçirdiği Galatasaray'da 2 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupa kazandı.

TUTAR 674 BİN EURO AZALDI

Kayserispor'un açıklamasında, "Önceki kararda hükmedilen Euro alacağı yönünden yaklaşık 674 bin Euro tutarında bir azalma gerçekleşmiştir. Süreç, kulübümüz hukuk birimi tarafından titizlikle takip edilmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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