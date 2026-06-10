TFF 1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor, görev süresinin sona eren Erling Moe’nun yerine teknik direktörlük görevine Atila Gerin'i getirdi. Süper Lig temsilcisi Eyüpspor'dan 9 Haziran'da ayrılan 58 yaşındaki çalıştırıcı, 24 saat geçmeden yeni takımına imzayı attı.

Süper Lig 2025-2026 sezonunda 30 puanla 17'nci sırada yer alan ve küme düşen Kayserispor'dan yapılan açıklamaya göre; teknik direktör Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma imzalandı.

"KULÜBÜMÜZE HAYIRLI OLSUN"

Açıklamada, "Hoş geldin Atila Gerin. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Atila Gerin'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Kayseri temsilcisinde kulüp menajerliği görevine, Seyit İçgül'ün getirildiği açıklandı.

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