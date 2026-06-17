Görüntüsüyle Denizli’deki travertenleri, suyunun rengi ile de Maldivler'i andıran Giresun’daki Göksu Travertenleri, 2 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı. Turizm merkezinin yıl içinde ziyaretçi rekoru kırması hedefleniyor.

Giresun İl Özel İdaresi, 23 Nisan’da kapılarını ziyaretçilere açan Göksu Travertenleri’nin ziyaretçi sayısını açıkladı. Giresun’un önemli turizm destinasyonlarından biri olan travertenler, yaklaşık iki aylık sürede 30 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

Suyun rengi Maldivler’i andırıyor ama Giresun’da! 2 ayda 40 bin kişi ziyaret etti

40 BİN ZİYARETÇİ

Açıklamada, tesisi ziyaret ederek çeşitli nedenlerle giriş yapmayan yaklaşık 10 bin kişinin de hesaba katılmasıyla bölgeyi ziyaret eden toplam kişi sayısının 40 bine ulaştığı belirtildi.

Suyun rengi Maldivler’i andırıyor ama Giresun’da! 2 ayda 40 bin kişi ziyaret etti

REKOR HEDEFİ

Göksu Travertenleri’nde gerçekleştirilen yeni çevre düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarıyla birlikte 2026 yılı içerisinde ziyaretçi sayısında rekor seviyelere ulaşılması bekleniyor.

Suyun rengi Maldivler’i andırıyor ama Giresun’da! 2 ayda 40 bin kişi ziyaret etti

BAKIM ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Traverten alanındaki korkulukların bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Merdivenler ile ayakkabılıkların boya ve yenileme işlemleri gerçekleştirildi. Travertenlere su ulaşımını engelleyen bölgelerde kırma ve düzenleme çalışmaları yapıldı. Ayrıca otopark alanı ve çevresinde yabani ot temizliği gerçekleştirilerek çevre düzenlemesi sağlandı. Göksu Travertenleri’nin doğal yapısının korunması ve ziyaretçilere daha güvenli ve konforlu bir ortam sunulması amacıyla bakım ve iyileştirme çalışmalarının sezon boyunca devam edecektir.

Haberle İlgili Daha Fazlası