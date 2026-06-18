ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakata ilişkin ortaya atılan iddiaları sert sözlerle yalanladı. Orta Doğu'da tüm cephelerde ateşkes beklediğini belirten Trump, "300 milyar dolarlık ödeme" iddialarını "yalan haber" olarak nitelendirirken, petrol fiyatları ve borsadaki yükselişe dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çarpıcı ifadelere yer verdi.

"Amerika Birleşik Devletleri barışa bağlıdır ve Orta Doğu bölgesindeki herkesi, görüşmelerimizin güzel bir şekilde ilerlemesine izin verme taahhüdünü sürdürmeye davet ediyoruz" diyen Trump, "Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, "Piyasalar, petrol fiyatlarının düşük olması ve hisse senetlerinin yükselmesiyle olan gelişmeleri seviyor" derken, İran ile ABD arasında varılan mutabakata dair tartışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

"DUMOCRAT PROPAGANDASI İŞ BAŞINDA"

"ABD’nin İran’a 300 milyar dolarlık bir ödeme yapması söz konusu değil" diyen ABD Başkanı, "Bu bir yalan haber! ABD için söz konusu olan tek şey başarı, düşen petrol fiyatları ve zaferdir. Borsaya bir göz atın. Dumocrat propagandası iş başında!!!" ifadelerini kullandı.

Trump'tan '300 milyar dolar' iddiasına yalanlama: Propaganda iş başında!

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