Trump ABD-İran mutabakatı sonrası iyimser senaryosunu paylaştı! Piyasalar anında karşılık verdi
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından yaptığı açıklamada, "petrol akmaya devam ediyor, İran asla nükleer silaha sahip olamayacak dünya güvende olacak. Borsalar yükselişte, istihdam rekor seviyelerde ve fiyatlar düşüyor, alım gücü artıyor. Ülkemiz her zamankinden daha güçlü, daha güvenli ve daha fazla saygı görüyor." dedi.
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