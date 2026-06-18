Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıtta bayram havasını getirdi. Brent petrolün varil fiyatının son 3,5 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle, akaryakıta peş peşe 4. indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatında düşüş olacak. İşte detaylar...

ABD ile İran arasındaki savaşı bitiren anlaşmanın imzalanmasıyla petrol fiyatları sert düştü. Savaş döneminde 120 dolara kadar çıkan brent petrol, 78 dolarla son 3,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Petroldeki düşüş sonrası akaryakıtta indirim rüzgarı başladı.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Akaryakıta peş peşe indirim! Son 3 günde 2 liradan fazla ucuzladı

MOTORİNE 3 GÜNDE 2 LİRADAN FAZLA İNDİRİM

16, 17 ve 18 Haziran tarihlerinde motorine üst üste indirim geldi. Eşel mobil sistem gereği 16 Haziran'da motorine gelen 4 lira 88 kuruşluk indirim 1 lira 22 kuruş olarak pompaya yansıdı. 17 Haziran'da 1 lira 66 kuruşluk indirim 42 kuruş olarak, 18 Haziran'da ise 1 lira 83 kuruşluk indirim 46 kuruş olarak pompaya yansıdı. Böylece son 3 günde motorinde pompaya yansıyan indirim tutarı 2 lirayı aştı.

Akaryakıtta bayram havası! Peş peşe 4. indirim geldi

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Motorine peş peşe gelen indirimlerin ardından şimdi de benzinde beklenen oluyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 3 lira 96 kuruşluk indirim göründü. Ancak eşel mobil sistem gereği söz konusu indirim pompaya 99 kuruş olarak yansıyacak.

18 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 63.15 64.42 31.99 İstanbul Anadolu 62.99 64.26 31.39 Ankara 64.10 65.52 31.97 İzmir 64.38 65.79 31.79

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Gözler açıklanacak enflasyonda: Meclis temmuzda emekli maaşı mesaisi yapacak

EŞEL MOBİL SİSTEM NEDİR?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların tüketiciye daha az yansıması için kullanılan bir vergi düzenleme mekanizmasıdır.

Basitçe şöyle çalışır:

Petrol fiyatları veya döviz kuru yükseldiğinde, normalde akaryakıt fiyatlarının da artması gerekir.

Devlet, akaryakıt üzerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarını azaltarak bu artışın bir kısmını veya tamamını karşılar.

Böylece pompadaki fiyat artışı sınırlanır ya da hiç yansımaz.

Tersi durumda:

Petrol fiyatları veya kur düştüğünde, ÖTV tekrar artırılabilir.

Böylece devlet vergi gelirlerini korumaya çalışır.

Örnek:

Diyelim ki benzinin litre maliyeti kur artışı nedeniyle 2 TL yükseldi:

Eşel mobil yoksa: Pompa fiyatı yaklaşık 2 TL artar.

Eşel mobil varsa: Devlet ÖTV'yi 1,5 TL azaltırsa tüketiciye sadece 0,5 TL'lik artış yansır.