Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sinema sektörüne yönelik yeni düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile bilet türlerine göre uygulanacak indirim oranları yeniden belirlenirken, yüzde 70'e varan indirimin önü açıldı. İşte öğrenci, kamu çalışanları, engelli ve özel biletlere uygulanacak indirimler...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sinema sektörüne yönelik hazırlanan yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte indirimli bilet türleri yeniden tanımlanırken, özel bilet uygulamalarına ilişkin sınırlar ve veri paylaşımına yönelik yeni kurallar getirildi.

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ÖĞRENCİ, KAMU ÇALIŞANLARI VE ENGELLİ İNDİRİMLERİ

Yeni düzenlemeye göre, öğrenci ve kamu çalışanlarına yönelik biletlerde yüzde 40'a kadar indirim uygulanabilecek. Engelli bileti, şehit yakını ve gazi bileti, sabah seansı bileti, kurum bileti ve izleyici özel biletlerinde ise tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 50'ye kadar indirim uygulanabilecek.

Sinema biletlerine bakanlık ayarı! %70e varan indirim uygulanacak

ONLİNE BİLETLERE İNDİRİM SINIRI

İnternet üzerinden satılan biletlere de indirim sınırı getirildi. İnternet biletlerinde, sinema salonu işletmecisinin belirlediği tam bilet fiyatı üzerinden yapılacak indirim oranı yüzde 10'u aşamayacak.

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ÖZEL BİLETLERE YÜZDE 70 İNDİRİM

Düzenlemeye "özel bilet" tanımı da eklendi. Film yapımcısı ile gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılan sözleşmeler kapsamında satılan biletler "film özel bileti" olarak tanımlanırken, bu biletlerde uygulanacak indirim oranı tam bilet fiyatının yüzde 70'ini aşamayacak. Film özel biletlerinde uygulanacak indirim oranları ve sabit fiyatlar ise sinema salonu işletmecisi ile filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşmeyle belirlenecek.

Sinema biletlerine bakanlık ayarı! %70e varan indirim uygulanacak

BAKANLIĞA BİLDİRİLECEK

Bu kapsamda satılan biletlere ilişkin bilgilerin de Bakanlığın belirleyeceği sinema salonu işletmecisi dernekleri ve yapımcı meslek birliklerinin yetkilendireceği kişi veya kuruluşlar tarafından sağlanan altyapı üzerinden Bakanlığa bildirilmesi gerekecek.

TÜM TÜRKİYE'DE GEÇERLİ OLACAK

Yönetmeliğe göre izleyici özel bileti ve film özel bileti kapsamında uygulanacak indirimler, ülke genelinde faaliyet gösteren ve uygulamaya katılan sinema salonlarında geçerli olacak.

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütecek.

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