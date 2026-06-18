Survivor 2026'da aylar süren mücadelenin ardından gözler büyük finale çevrildi. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın şampiyonunu belirleyecek final etabı İstanbul'da başladı. Bu yıl önceki sezonlardan farklı olarak üç güne yayılan final organizasyonu, hem yarışmacıları hem de izleyicileri bir araya getiriyor. Final heyecanını yerinde yaşamak isteyenler ise ''Survivor İstanbul finali nerede, final bileti kaç TL, canlı yayın nerede çekiliyor?'' araştırmaya başladı.

Survivor İstanbul finali nerede, final bileti kaç TL, canlı yayın nerede çekiliyor soruları gündemde yerini buldu. Survivor final heyecanı hız kesmeden sürerken 17 Haziran'da başlayan organizasyon, 19 Haziran Cuma günü yapılacak son mücadeleyle tamamlanacak ve Survivor 2026'nın şampiyonu belli olacak.

Survivor İstanbul finali nerede, final bileti kaç TL, canlı yayın nerede çekiliyor? Büyük final 19 Haziran Cuma günü!

SURVİVOR İSTANBUL FİNALİ NEREDE?

Survivor 2026'nın büyük final organizasyonu İstanbul'un Beykoz ilçesinde gerçekleştiriliyor. Final karşılaşmaları, Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi içerisinde hazırlanan özel etkinlik alanında yapılıyor. Üç gün süren final maratonunda yarışmacılar canlı seyirci önünde mücadele ediyor.

Survivor İstanbul finali nerede, final bileti kaç TL, canlı yayın nerede çekiliyor? Büyük final 19 Haziran Cuma günü!

SURVİVOR FİNAL BİLETİ KAÇ TL?

Survivor 2026 finali için satışa sunulan bilet fiyatları kategori ve güne göre değişiyor. Organizasyon kapsamında bilet fiyatları 450 TL ile 1.250 TL arasında satışa çıkarıldı. Büyük finalin oynanacağı 19 Haziran'da ikinci kategori biletler 850 TL, birinci kategori biletler ise 900 TL olarak satışa sunuluyor.

Survivor İstanbul finali nerede, final bileti kaç TL, canlı yayın nerede çekiliyor? Büyük final 19 Haziran Cuma günü!

SURVİVOR FİNAL CANLI YAYIN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor 2026'nın canlı yayınları Beykoz'da bulunan Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'ndeki özel final alanında çekiliyor. TV8 ekranlarına gelen final bölümleri, seyircilerin de bulunduğu tribünler önünde canlı olarak yayınlanıyor. Şampiyonun belli olacağı büyük final mücadelesi de aynı alanda gerçekleştirilecek.



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