Survivor 2026'da şampiyonluk yarışında sona yaklaşılırken, final koltukları için verilen mücadele giderek daha da kritik hale geldi. Dominik Cumhuriyeti'nde aylar süren zorlu maratonun ardından yarışmacılar artık İstanbul'da gerçekleştirilecek büyük finale adlarını yazdırmak için parkura çıkıyor. ''Survivor 2. İstanbul biletini kim aldı, finalist kim oldu?'' merak edilirken 15 Haziran akşamı ekranlara gelen bölümde ikinci finalistin belirlendiği heyecan dolu mücadele nefesleri kesti.

Survivor 2. İstanbul biletini kim aldı, finalist kim oldu soruları gündemde yerini buldu. İzleyicilerin merakla takip ettiği gecede yarışmacılar, doğrudan finale yükselme fırsatı için tüm performanslarını ortaya koyarken, gecenin sonunda kazanan isim belli oldu. İşte Survivor 2. finalist...

Survivor 2. İstanbul biletini kim aldı, finalist kim oldu? 15 Haziran 2026 Survivor 26. Hafta 2. Bölüm

SURVİVOR 2. İSTANBUL BİLETİNİ KİM ALDI?

Survivor 2026'da büyük finale doğru heyecan her geçen gün artarken, yarışmacılar İstanbul'da yapılacak final etabına doğrudan katılabilmek için kritik bir mücadeleye çıktı.

Gecenin sonunda yapılan final eşleşmesinde Sercan ile Nefise karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibine üstünlük kuran Sercan, İstanbul finaline doğrudan katılma hakkı elde etti. Survivor 2026'nın ikinci İstanbul biletinin sahibi de Sercan oldu.

Survivor 2. İstanbul biletini kim aldı, finalist kim oldu? 15 Haziran 2026 Survivor 26. Hafta 2. Bölüm

SURVİVOR 2. FİNALİST KİM OLDU?

15 Haziran akşamı yayınlanan bölümde en çok merak edilen konulardan biri de ikinci finalistin kim olacağıydı. Final koltuğu için verilen mücadelede yarışmacılar kıyasıya rekabet etti.

Survivor 2026'da büyük finale adını yazdıran ikinci yarışmacı Sercan olarak açıklandı. Daha önce finalist olmayı garantileyen Nobre'nin ardından Sercan da İstanbul'daki final organizasyonunda yer alma hakkı kazandı.

Survivor 2. İstanbul biletini kim aldı, finalist kim oldu? 15 Haziran 2026 Survivor 26. Hafta 2. Bölüm

SURVİVOR 15 HAZİRAN KİM ELENDİ?

Survivor'ın 15 Haziran tarihli bölümünde finale giden yolda kritik mücadeleler yaşandı. Güç, hız ve denge gerektiren etaplarda yarışmacılar bir üst tura çıkabilmek için mücadele etti.

Gecenin ilk aşamalarında Ramazan ve Nagihan yarış dışında kalan isimler oldu.

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