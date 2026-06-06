Survivor 2026'da bireysel dokunulmazlık oyununda yaşadığı sakatlık sonrası Ramazan Sarı'nın yarışmadaki geleceği merak konusu oldu. Acil durum konseyinin toplandığı yarışmada, Ramazan'ın sağlık durumu ve yarışmaya devam edip etmeyeceğiyle ilgili açıklama geldi. Peki, Survivor Ramazan elendi mi, diskalifiye mi oldu?

Survivor 2026'da finale haftalar kala yaşanan sakatlık, yarışmanın seyrini değiştirebilecek gelişmeler arasında yer aldı. Dokunulmazlık mücadelesi sırasında yere yığılan Ramazan'ın elenip elenmediği ve diskalifiye olup olmadığı soruları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

SURVİVOR RAMAZAN ELENDİ Mİ?

Survivor 2026'nın son bölümlerinde bireysel mücadelelerin başlamasıyla birlikte yarışmacılar parkurda daha yoğun bir performans ortaya koymaya başladı. Dokunulmazlık oyunu sırasında sakatlanan Ramazan'ın yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ancak yapılan açıklamalara göre Ramazan Sarı yarışmadan elenmedi. Sağlık kontrolleri nedeniyle kısa süreli olarak oyunlardan uzak kalan yarışmacının adaya geri dönerek Survivor macerasına devam etmeye başladı. Böylece Ramazan'ın yarışmadan ayrıldığı yönündeki iddialar da netlik kazanmış oldu.

Survivor Ramazan elendi mi, diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı açıkladı

SURVİVOR RAMAZAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Ramazan Sarı'nın parkurda yaşadığı sakatlık sonrası yapım ekibi tarafından acil müdahale gerçekleştirildi. Yarışmacı daha sonra detaylı kontroller için hastaneye götürülürken, acil durum konseyi toplanması diskalifiye ihtimalini gündeme taşıdı.

Ancak yapılan değerlendirmelerin ardından Ramazan hakkında herhangi bir diskalifiye kararı verilmedi. Doktor raporları ve sağlık ekibinin incelemeleri sonucunda yarışmaya devam etmesinde engel bulunmadığı belirtilirken, Ramazan da mücadeleye devam etmek istediğini ifade etti.

Survivor Ramazan elendi mi, diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı açıkladı

ACUN ILICALI SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Survivor'da yapılan acil durum konseyinde Ramazan Sarı'nın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunuldu. Acun Ilıcalı ise konseyde yaptığı açıklamada doktor raporlarına göre Ramazan'ın ağrı yaşayabileceğini ancak isterse yarışabileceğini söyledi. Ramazan'ın da yarışmaya devam etme kararı aldığını belirten Ilıcalı, yarışmacının diskalifiye edilmeyeceğini duyurdu.

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