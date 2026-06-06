Survivor 2026'da finale doğru geri sayım sürerken, bireysel dokunulmazlık oyunu ve eleme potası yarışmanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Yarışmacıların adada kalabilmek için mücadele ettiği gecede, dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayları izleyiciler tarafından yakından takip edildi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026'da 5 Haziran akşamı bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Yarışmanın son haftalarına girilirken her oyunun büyük önem taşıdığı parkurda, finalistler arasındaki rekabet bir kez daha dikkat çekti.

DÜN AKŞAM SURVİVOR'DA KİM KAZANDI 2026?

Survivor 2026'nın 5 Haziran tarihli bölümünde bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Finale yaklaşan yarışmada kalan Nagihan, Murat, Nefise, Sercan, Deniz, Nobre ve Ramazan, adada kalma mücadelesi kapsamında kritik bir oyunda karşı karşıya geldi.

Dokunulmazlık oyununun ilk aşamasında başarılı performans gösteren Nagihan, Nefise ve Nobre final etabına yükseldi. Üç yarışmacının karşı karşıya geldiği son turda öne çıkan Nobre, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu ve haftanın önemli avantajlarından birini elde etti.

Dün akşam Survivorda kim kazandı 2026? (5 Haziran 2026)

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

5 Haziran akşamı yayınlanan bölümün ardından eleme potasında yer alan ilk iki isim belli oldu. Haftanın ilk eleme adayı daha önce Deniz olarak açıklanmıştı. Dokunulmazlığı kazanan Nobre'nin tercihiyle Murat Arkın da potaya giren ikinci yarışmacı oldu.

Dün akşam Survivorda kim kazandı 2026? (5 Haziran 2026)

Eleme potasının tamamlanması için iki adayın daha belirlenmesi bekleniyor. Toplam dört yarışmacının yer alacağı düello sürecinin ardından bir isim Survivor 2026 hayallerine veda edecek.

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