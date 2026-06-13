Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'in 12 Haziran 2026 tarihli bölümünde 5 yarışmacı ilk finalist olmak için mücadele etti. Zorlu geçen performanslar ardından İstanbul biletini alan ilk Survivor yarışmacısı belli oldu. Peki, Survivor'da ilk finalist kim oldu? İstanbul biletini kim aldı? İşte, 12 Haziran Survivor ilk finalist ve son bölümde yaşananlar.

Survivor 2026'da büyük finale günler kala rekabet kızıştı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın 12 Haziran Cuma akşamı ekrana gelen son bölümünde finale kalan ilk isim belli oldu. İstanbul'da düzenlenecek büyük finale adını yazdırmak isteyen yarışmacılar, f kıyasıya mücadele etti. Nefise, Nagihan, Sercan, Ramazan ve Mert Nobre'nin karşı karşıya geldiği gecede nefes kesen mücadeleler yaşandı.

Survivorda ilk finalist kim oldu? İstanbul biletini alan ilk Survivor yarışmacısı

SURVİVOR'DA BÜYÜK FİNALE KALAN İLK İSİM

Güç, denge ve hızın ön plana çıktığı parkurda Ramazan, Nagihan, Sercan elendi. Tüm rakiplerini eleyen Nefise ve Nobre ise finale kalan iki isim oldu. Atış etaplarının belirleyici olduğu final eşleşmesinde rakibine üstünlük kuran Nobre, Nefise'yi mağlup ederek İstanbul biletini kazanan ilk yarışmacı ve Survivor 2026'nın ilk finalisti oldu.

Survivorda ilk finalist kim oldu? İstanbul biletini alan ilk Survivor yarışmacısı

SURVİVOR 2026 NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Survivor 2026'nın final takvimi de paylaşıldı. Yapımcı Acun Ilıcalı'nın açıkladığı takvime göre yarı final mücadeleleri 17 ve 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Büyük final ve şampiyonluk gecesi ise 19 Haziran'da canlı yayınla ekranlara gelecek. İstanbul'a yalnızca 4 yarışmacı gitmeye hak kazanacak.

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