35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem, memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Doğum gününden bir gün sonra vefat eden genç oyuncunun cenazesi, ailesi, yakınları ve sevenlerinin katılımıyla Hanım Camii'ne getirildi.

Oyuncu Ece İrtem, 15 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Doğum gününden bir gün sonra vefat eden İrtem'in vefat haberi yakınları ve hayranlarında büyük üzüntüye neden oldu.

Genç yaşta vefat eden Ece İrtem’e veda… Son yolculuğuna uğurlanıyor

CENAZESİNİ BABASI TESLİM ALDI

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in cenazesi dün Adli Tıp Kurumu'ndan babası Vural İrtem tarafından alınmıştı.

Genç yaşta vefat eden Ece İrtem’e veda… Son yolculuğuna uğurlanıyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verilecek olan genç oyuncunun cenazesi bugün öğlen Hanım Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Genç yaşta vefat eden Ece İrtem’e veda… Son yolculuğuna uğurlanıyor

Öğle namazı öncesi genç oyuncunun cenazesi Kervansaray önünden alınarak Hanım Camii'ne getirilip, musalla taşına konuldu. Cenazeye genç oyuncunun ailesi, arkadaşları ve vatandaşların katılması bekleniyor.

Genç yaşta vefat eden Ece İrtem’e veda… Son yolculuğuna uğurlanıyor

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