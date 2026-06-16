Ece İrtem’in ardından yürek yakan sözler: “Sanırım gençken öleceğim”
"Kızılcık Şerbeti" dizisinde oynadığı Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem, 35 yaşında hayatını kaybetti. Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtilen genç oyuncunun ani ölümü sanat camiasını hüzne boğarken, yakın dostu Cansu Gültekin’in yaptığı duygusal paylaşım sevenlerini derinden etkiledi.
35'inci yaş gününü kutladıktan bir gün sonra hayatını kaybeden Ece İrtem’in vefatı sevenlerini yıktı.
AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA
İrtem’in ölümünün intihar olduğu iddia edilirken avukatı Uğur Gökkoyun tarafından açıklama yapıldı.
Gökkoyun açıklamasında, "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12.00 sıralarında vefat etmiştir. Olay, kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.
Ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından kesinleşecek olan İrtem’in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
MEMLEKETİ İZMİR’DE DEFNEDİLECEK
Ece İrtem’in cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınacağı ve herhangi bir değişiklik olmaması halinde Çarşamba günü memleketi İzmir’de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
Genç oyuncunun, Kuşadası Merkez Hanım Camisi’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.
YAKIN DOSTUNDAN DUYGULANDIRAN VEDA
Ece İrtem’in vefatı sonrası yakın dostu oyuncu Cansu Gültekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi. İrtem ile geçmiş yıllara ait fotoğraflarını paylaşan Gültekin, genç oyuncuyla olan dostluğunu anlattı.
Gültekin, "Ece benim eski bir dostumdu. Gerçek anlamda yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen bir arkadaşlığımız vardı. Birbirimizin evinde yaşardık bir dönem. Beraber güler, beraber ağlardık" ifadelerini kullandı.
İrtem’in çok hayalperest ve hayat dolu biri olduğunu belirten Gültekin, arkadaşının yıllar önce kendisine "Sanırım ben gençken öleceğim" dediğini aktardı. Bu sözlerin ardından büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Gültekin, "Bazı hisler boş değilmiş" sözleriyle duygularını paylaştı.
“BEN GENÇKEN ÖLECEĞİM”
Gültekin’in paylaşımı şöyle:
“Ece benim eski bir dostumdu. Gerçek anlamda yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen bir arkadaşlıktı. Birbirimizin evinde yaşardık bir dönem. Beraber gülüp ağlardık. Son paramızla bir tabak yemek paylaşırdık. Sonra yıllar bizi biraz ayırdı ama hep iletişimimiz oldu. Yakın dönemde çok kayıpları ve yasları olmuştu, çok üzülmüştü. Son konuşmamızda bana bunları anlatmıştı.
Hakkında birkaç güzel şey paylaşmak istiyorum. Ece çok temiz kalpli bir kızdı. Saf denecek ölçüde. O nedenle ki insanlar onu sık sık kandırır, üzer, kalbini kırardı. Çok küçük şeylere bile çok üzülürdü.
Çok hayalperestti. Bir kez bana “kendimi hiçbir hayalimde yaşlı bir kadın olarak hayal edemiyorum sanırım ben gençken öleceğim” demişti. Boş konuşma demiştim. Ben de son 3 gündür hep onu düşünüyordum nedense. Bazı hisler boş değilmiş.
Bana dizi senaryolarını getirirdi, tüm repliklerini prova ederdik. Bana kötü giyindiğimi söyler kıyafetlerimi o seçerdi, ben de aynı onun gibi giyinmeye çalışırdım. Somon pişirmeyi bana o öğretmişti. Muhteşem derecede hayat dolu bir kızdı. Kendi çalar kendi söyler kendi oynardı. Çok inançlıydı ve alın yazısına çok inanıyordu. Evlenmeyi aile kurmayı çok isterdi. Sevdiği insanların güzel özelliklerinden şarkı sözleri yazıp bestelerdi. Gerçek bir romantikti. Şarkıcı olmak isterdi ama ünlü bir oyuncu olmayı daha çok. Bir gün Tayland’da yaşamak isterdi.
Ünlü bir oyuncu olmayı başardığı ve son günlerinde uzak doğuda olduğu için onun adına çok seviniyorum. Böyle bir durumda kalırsak Clap Your Hands çalsın kimse de ağlamasın isterdi. Bugün bütün gün ağladım ama hatrına clap your hands de çalacağım. Yattığın yer nur olsun güzel Ecem. İyi ki gençliğimizin bir bölümünü paylaştık.”
DOĞUM GÜNÜNDEN BİR GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Ece İrtem’in vefatından yalnızca bir gün önce 35’inci yaş gününü kutladığı ortaya çıktı. Genç oyuncunun, doğum günü kapsamında önce annesiyle bir mekanda vakit geçirdiği, ardından bir arkadaşıyla buluştuğu öğrenildi.
İrtem’in saat 20.40 sıralarında annesiyle birlikte yaşadığı binaya giriş yaptığı güvenlik kameralarına yansıdı.
Ani ölümüyle sevenlerini hüzne boğan oyuncunun cenazesi, daha sonra evinden cenaze aracıyla çıkarıldı. İrtem’in yakınları da taziyelerini iletmek için evinin önünde bir araya geldi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ RAPORUYLA BELLİ OLACAK
Ece İrtem’in kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.