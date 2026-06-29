İkinci Dünya Savaşı sırasında Atlantik Okyanusu'nun karanlık sularına gömülen Japon askeri denizaltısı I-52, içindeki 2,2 ton altınla birlikte tam 82 yıldır okyanus tabanında yatıyor. Onlarca yıl süren araştırmaların ardından enkazın yeri tespit edilse de bugün değeri 100 milyon doları aşan dev hazineye aşırı derinlik ve teknik imkansızlıklar nedeniyle hala kimse ulaşamadı.

Japon İmparatorluk Donanması’na ait I-52 denizaltısı, 10 Mart 1944’te Japonya’nın Kure limanından demir alarak Nazi işgali altındaki Fransa’ya doğru gizli bir yolculuğa çıktı.

"Momi" (Köknar Ağacı) kod adını taşıyan denizaltı, Almanların Japon kuvvetlerine sağladığı kritik askeri teknolojilerin karşılığı olarak tam 2,2 ton külçe altın taşıyordu.

Değerli madenlerin yanı sıra savaş sanayisi için hayati önemdeki tungsten, molibden, afyon ve tıbbi malzemelerle de yüklü olan gemi, müttefiklerin kriptologları tarafından gizlice takibe alındı.

Japonların deşifre edildiğinden haberi yokken, rotayı önceden belirleyen Amerikan USS Bogue uçak gemisinden kalkan torpido bombardıman uçakları Atlantik'in ortasında denizaltıyı yakalayarak okyanusun derinliklerine gömdü.

Dünya 100 milyon dolar değerindeki tonlarca altının peşinde: 82 yıllık sır deşifre oldu!

YARIM ASIRLIK ARAYIŞ VE HAYALET ENKAZIN KEŞFİ

Savaştan sonra geminin izi tamamen kayboldu ancak Vietnam Savaşı gazisi ve tarihçi Paul Tidwell bu gizemi çözmeyi takıntı haline getirdi. Ulusal Arşivler'deki binlerce sayfalık gizli askeri günlüğü ve deşifre edilmiş telsiz mesajlarını didik didik inceleyen Tidwell, onlarca yıllık çabanın ardından enkazın Barbados ile Yeşil Burun Adaları’nın tam ortasında olduğunu belirledi. Topladığı milyon dolarlık yatırımlarla 1995 yılında okyanusa açılan ünlü araştırmacı, gelişmiş sonar teknolojileri sayesinde I-52’yi yüzeyin yaklaşık üç mil altında, tam 17 bin fit (yaklaşık 5 bin 200 metre) derinlikte bulmayı başardı.

KUMLAR ARASINDA PARILDAYAN İPUÇLARI

Enkazın yerinin bulunması heyecan yaratsa da derinliklerdeki operasyon tam bir hayal kırıklığına dönüştü. Titanyum gövdeli özel dalgıç araçlarıyla batığa inen ekipler, gövdenin patlamayla parçalandığını ancak ahşap kaplamaların bile hala sağlam durduğunu gördü.

Keşif gezilerinde afyon dolu metal kutular, teneke bloklar ve gemi mürekkebine ait sandalet gibi kişisel eşyalar yüzeye çıkarıldı. Hatta denizaltının çevresindeki dip kumlarında parıldayan altın izlerine rastlandı ancak tonlarca ağırlıktaki ana külçelerin bulunduğu korunaklı bölmelere aşırı basınç ve lojistik imkansızlıklar nedeniyle ulaşılamadı. Günümüzde resmi olarak askeri savaş mezarlığı ilan edilen enkazın henüz girilemeyen en karanlık odalarında, 100 milyon dolarlık altın 82 yıldır çıkarılacağı günü beklemeye devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası