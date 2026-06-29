Karadeniz turu yapmak için satın aldıkları karavanda meydana gelen patlamada 4 kişilik aile ölümden döndü. Vücudunun yüzde 70'i yanan Şehri Kocaman, "Ocağı açtığım gibi alev topuna döndüm. Dördümüz de canımızı kaybedebilirdik" diyerek yaşadığı dehşeti anlattı.

İstanbul'da yaşayan Kocaman ailesinin yaz tatili hayali, satın aldıkları karavanda yaşanan patlamayla kabusa dönüştü.

Olay, 29 Nisan sabahı Küçükçekmece'de meydana geldi. Karadeniz turu yapmak amacıyla yaklaşık üç ay önce satın aldıkları karavanda geceyi geçiren aile, sabah saatlerinde büyük bir facianın eşiğinden döndü. İddiaya göre Şehri Kocaman'ın ocağı yakmak için çakmağı çakmasıyla karavan bir anda alev aldı.

Patlama sonrası alevlerin arasında kalan aile güçlükle kendini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan aile fertleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Anne Şehri Kocaman'ın vücudunun yaklaşık yüzde 70'inde, eşinin ise yaklaşık yüzde 40'ında yanık oluştu. Çiftin 7 ve 9 yaşındaki çocukları da çeşitli yerlerinden yaralandı. Tedavileri tamamlanan baba ve çocuklar taburcu edilirken, yaklaşık 20 ameliyat geçiren Şehri Kocaman da 25 Haziran'da hastaneden taburcu edildi.

"OCAĞI AÇTIĞIM GİBİ ALEV TOPUNA DÖNDÜM"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Şehri Kocaman, ocağı yakar yakmaz büyük bir patlama yaşandığını belirterek, "Çocuklar 'Yanıyoruz' diye ağlayarak dışarı kaçtı. Ben de yanmama rağmen kapıyı açıp onların çıkmasını sağladım. Ayaklarım yanmıştı ama peşlerinden koştum. Hepimiz ölümden döndük" dedi.

Karavanı yaz aylarında Karadeniz turu yapmak için aldıklarını söyleyen Kocaman, "Gaz kaçağı olabileceğini hiç düşünmedik. Sadece görüntüsüne aldanılmamalı. Gaz dedektörü ve güvenlik sistemleri mutlaka kontrol edilmeli. Dördümüz de hayatımızı kaybedebilirdik" ifadelerini kullandı.

"Ameliyata girdikten sonrasını hatırlamıyorum" diyen Kocaman, "16 gün uyutulmuşum. Acildeki günü 1 gün öncesi sanıyorum. Çocuklar ne oldu dedim, benimle onlar da ameliyata girdi. Uyanmama 1 gün kala onlar iyileşip çıkmış. İnternette, gezmeye gidenlerin videolarına bakıyordum, merakımız vardı. Sözde yazın Karadeniz turu yapacaktık, karavanı onun için almıştık. 3 aydır kullanıyoruz, deneyimimiz olmadığı için bunları hiç anlamadık. Karavanda gaz gideren bir şey yokmuş" şeklinde konuştu.

Karavandaki bir hata faciaya dönüştü! Vücudunun yüzde 70i yandı

25 GÜN YOĞUN BAKIM, 20 CİVARI AMELİYAT...

Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan ise olayda gaz kaçağından şüphelenildiğini belirterek karavanlarda tüp bağlantılarının mutlaka uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

Hastasına ilişkin konuşan Prof. Dr. Mustafa Turan, "Acilden haber verdiler, 4 tane ağır yaralı, akabinde indik, ilk müdahalelerini yaptık. Özellikle hanımefendi ocağa en yakın pozisyonda olduğu için çok derin, yüzde 70 civarında yanıkları, akciğer hasarı vardı. Uzun süre makineye bağlı entübe vaziyette kaldı, yaklaşık 20 civarı ameliyat gerçekleştirdik. 25 güne yakın doğum bakımda kaldıktan sonra tablosu düzelmeye başladı. Eşi de yaralıydı, yüzde 40 civarında yanıkları vardı. Eşini de geçenlerde taburcu ettik. Çocuklardan birinde yüzde 25 civarı bir yanık vardı, yaklaşık 10 günlük tedaviden sonra taburculuğunu gerçekleştirdik" dedi.

UZMANDAN KRİTİK UYARI

Turan, yaz aylarında karavan kullanımının arttığına dikkat çekerek, gaz kaçakları ve yangın vakalarının da son dönemde sık görülmeye başladığını ifade etti.

Yanık durumunda ilk yardımın önemine değinen Turan, yanan bölgenin 20 ila 30 dakika boyunca musluk suyunda tutulmasının doku hasarını azaltabileceğini ve ardından vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

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