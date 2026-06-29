Ankara Sincan’da aracında arkadaşını bekleyen kadın sürücü, bir şüphelinin zorla araca binmesiyle dehşeti yaşadı. Bıçakla tehdit edilen kadın, Ankapark otoparkına götürülerek gasp edildi. Şüpheli M.Ç. olay sonrası gözaltına alınırken, hakkında çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Sincan'da dün arabasında arkadaşını bekleyen müşteki Ş.Ö, şüpheli M.Ç'nin zorla aracına binip kendisini bıçakla tehdit ve gasp etmesi üzerine ihbarda bulundu.

Ş.Ö. şüphelinin arabayı Ankapark otoparkına sürmesini istediğini ardından üzerinde bulunan parasını ve kolyesini aldığını ve şüphelinin kendisini yanağından öperek kaçtığını anlattı.

İhbarın ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli M.Ç. "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından gözaltına alındı.

Hakkında "tehdit", "ısrarlı takip" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" başta olmak üzere 5 suç kaydının bulunduğu tespit edilen şüpheli M.Ç'nin emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

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