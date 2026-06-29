Niğde'de havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de gözaltına alınmıştı.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında 26 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada, işçilerden Nuri Özkan hayatını kaybetmiş, Yasin Demirbaş ise yaralanmıştı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Havai fişek fabrikasındaki patlamada 2 tutuklama!

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bor ilçesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin inceleme ve değerlendirme yapmak üzere müfettiş görevlendirildiği belirtilmişti.

Havai fişek fabrikasındaki patlamada 2 tutuklama!

Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Bu kapsamda 1 mülkiye başmüfettişi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda görevli 1 polis başmüfettişi görevlendirilmiştir. Olaya ilişkin inceleme ve çalışmalar ilgili birimler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz."

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