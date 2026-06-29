Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar sebebiyle can kayıpları günden güne artıyor. Avrupa'nın en gelişmiş sağlık sistemlerinden birine sahip olan Almanya'da görev yapan Türk bir doktor, hastanelerde yoğun bakım ve hasta odalarında klima bulunmadığını söyledi. Bu durumun hem hastaları hem de sağlık çalışanlarını olumsuz etkilediğini belirten doktor, "Yaşadığımız durum normal mi?” diyerek tepki gösterdi.

Avrupa genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar, başta Almanya, İtalya ve Fransa olmak üzere pek çok ülkede can kayıplarına yol açmaya devam ediyor. Günlük hayatı felç eden sıcaklıklar, gelişmiş Avrupa ülkelerindeki klima eksikliğini ve bunun oluşturduğu hayati tehlikeleri bir kez daha tartışmaya açtı. Son olarak Almanya'da çalışan Türk bir doktorun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar, ülkedeki sağlık sisteminin acı bir gerçeğini gözler önüne serdi.

Avrupa sıcaktan kavruluyor! Almanyadaki Türk doktorun sözleri gündem oldu: Sadece hastalıklarla savaşmıyoruz

"NE ÇALIŞTIĞIMIZ ODALARDA NE DE HASTA ODALARINDA VAR"

Dünyanın en gelişmiş sağlık sistemlerinden birine sahip ülkelerden biri olarak gösterilen Almanya'da görev yaptığını belirten doktor, özellikle yoğun bakım servislerindeki koşullara dikkat çekti. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu günlerde hastanede klima olmamasının hem çalışanları hem de kritik durumdaki hastaları vurduğunu belirten Türk doktor, yaşadığı zorlu şartları şu sözlerle dile getirdi:

"Hava 40 derece, şu an yoğun bakımdayım. Ne çalıştığımız odalarda klima var ne de hasta odalarında var."

Avrupa sıcaktan kavruluyor! Almanyadaki Türk doktorun sözleri gündem oldu: Sadece hastalıklarla savaşmıyoruz

"YAŞADIĞIMIZ BU DURUM NORMAL Mİ?

Aşırı sıcak altında görev yapmanın giderek zorlaştığını ifade eden doktor, maske, önlük ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlarla çalışmanın şartları daha da ağırlaştırdığını söyledi. Öte yandan klima eksikliğinin yalnızca çalışanları değil, kritik durumdaki hastaları da doğrudan etkilediğini belirten doktor, "Durumu zaten kritik olan bazı hastalarımız, bu yoğun sıcaklıklar nedeniyle çok daha hızlı kötüleşiyor ve hayati riskleri artıyor. Yaşadığımız bu durum normal mi?" ifadelerinde bulundu.

Türk doktor sözlerine "Biz burada sadece hastalıklarla savaşmıyoruz, sıcakla da savaşıyoruz." diyerek devam etti.

Avrupa sıcaktan kavruluyor! Almanyadaki Türk doktorun sözleri gündem oldu: Sadece hastalıklarla savaşmıyoruz

ALMANYA’DA REKOR ÜSTÜNE REKOR

Öte yandan Almanya, tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor. Alman Meteoroloji Dairesi verilerine göre, bazı bölgelerde sıcaklıklar 41,7 dereceye ulaşarak rekor kırdı. Ülkede bugüne kadar kaydedilen en yüksek gece sıcaklığı ölçülürken, aşırı sıcaklar doğu kesimlerinde etkisini artırarak sürdürüyor.

YANGIN ÇIKTI, KASABALAR TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Saksonya, Brandenburg ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde devasa orman yangınları baş gösterdi. Gohrischheide bölgesindeki yangına yüzlerce itfaiyeci ve helikopter müdahale ederken, eski askeri arazilerdeki patlamamış mühimmatlar söndürme çalışmalarını tehlikeye attı. Traisen beldesinde ise yangın riskinin büyümesi üzerine tüm yerleşim yeri tahliye edildi. Uzmanlar, bu olağanüstü sıcak dalgasının önümüzdeki günlerde de sağlık, ulaşım ve afet yönetimi açısından ciddi riskler barındırmaya devam edeceği konusunda uyarıyor.

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