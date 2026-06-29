7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremle sarsılan Venezuela'da bu kez sel felaketi yaşandı. Sekiz saatten uzun süren yağışlar sebebiyle enkaza dönmüş olan çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Depremde can kaybının 1450’ye yükseldiği bildirilirken, selden etkilenenlerin sayısı henüz bilinmiyor.

Venezuela, peş peşe meydana gelen yıkıcı depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken bu kez sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Ülkenin Portuguesa eyaletine bağlı Monseñor José Vicente de Unda kentinde etkili olan yoğun yağışlar, nehir ve derelerin taşmasına neden oldu. Saatler süren yağışların ardından çok sayıda yerleşim yeri su altında kaldı.

NEHİR VE DERELER TAŞTI

Yerel medyada yer alan bilgilere göre, sekiz saatten fazla süren şiddetli yağış sonrası Chabasquencito Nehri ile çevredeki dereler taştı. Taşkın suları evleri, iş yerlerini ve kamu altyapısını etkilerken, yıkılan binalardan kalan moloz parçaları sokaklarda sürüklendi.

Depremin yaralarını saramamışken bir de sel vurdu! Venezuela felaketi yaşıyor

ÜLKEYİ SARSAN DEPREMDE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Sel felaketi, 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından yürütülen arama, kurtarma ve iyileştirme çalışmalarının devam ettiği sırada yaşandı. Selden etkilenen kişi sayısı ise henüz açıklanmadı.

Depremin yaralarını saramamışken bir de sel vurdu! Venezuela felaketi yaşıyor

Yetkililer, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1450'ye yükseldiğini, 3 bin 150'den fazla kişinin ise yaralandığını, binlerce kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Çok sayıda aile de evsiz kaldı.

Depremin yaralarını saramamışken bir de sel vurdu! Venezuela felaketi yaşıyor

Deprem ve sel felaketinin art arda yaşandığı Venezuela'da arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, yetkililer bölgede yeni taşkın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ülkede hem depremin hem de selin yol açtığı yıkımın boyutunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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