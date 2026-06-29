Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yeni sezon öncesi transfer ve kadro planlamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İrfan Can Kahveci ile Jayden Oosterwolde'nin takımda kalacağını açıklayan deneyimli teknik adam, yabancı kuralından şampiyonluk hedefine kadar birçok konuda dikkat çeken mesajlar verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk Yaylası Kamp Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kamp çalışmalarından memnun olduğunu belirten deneyimli teknik adam, hedeflerinin taraftarın görmek istediği mücadeleci Fenerbahçe'yi sahaya yansıtmak olduğunu söyledi.

İsmail Kartaldan flaş açıklamalar: 2 oyuncu için kararını duyurdu

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Yeni sezonda hücum futbolunu ön planda tutacaklarını vurgulayan Kartal, taraftarların beklentisinin farkında olduklarını dile getirdi.

"Taraftarlarımız hücum eden, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan bir takım görmek ister. Bu oyun, oyuncuların sahada daha fazla efor verdiği ama daha mutlu oldukları bir oyun. Taraftarların ne istediğini biliyorum. Biz de bu yolda gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratmaya çalışıyorum. Hem güzel futbol hem güzel sonuçlarla inşallah şampiyon oluruz."

İsmail Kartaldan flaş açıklamalar: 2 oyuncu için kararını duyurdu

SADDETTİN SARAN DÖNEMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Kartal, Sadettin Saran'ın başkan adaylığı sürecinde teknik direktörlük görevi için iki kez görüşme yaptıklarını da açıkladı.

"Bu sene tek bir hedefimiz var o da şampiyon olmak. Eski futbolcu arkadaşlarım, yorum yapan kardeşlerimize de sesleniyorum. Birlik olmalıyız. Onlar da bir gün buraya gelebilir. Eleştiri yapıcı olmalı, hoşgörüye ihtiyaç var. Şampiyon olacaksak hep beraber olmalıyız. Omuz omuza bu takımı desteklemeliyiz. Bugün ben olurum, yarın burada onlar olacak."

İsmail Kartaldan flaş açıklamalar: 2 oyuncu için kararını duyurdu

TRANSFER MESAJI: "RAPORUMU VERDİM"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Kartal, yönetimle koordineli şekilde hareket ettiklerini söyledi.

"Transferle ilgili netleştirdiğimiz bazı şeyler var. Yönetimimiz çalışıyor. Gerekli takviyeler için raporumu verdim. Takip ettiğimiz, temasta olduğumuz oyuncular var. Elimizde çok oyuncu var, doğal olarak ayrılacak isimler olacak. Dünya Kupası sonrası tablo daha net ortaya çıkacak. İlk resmi maça elimizdeki kadroya göre en iyi şekilde hazırlanacağız."

İsmail Kartaldan flaş açıklamalar: 2 oyuncu için kararını duyurdu

"İRFAN CAN VE OOSTERWOLDE BİZİMLE DEVAM EDECEK"

Kadrodaki yabancı oyuncu sayısını azaltacaklarını ifade eden Kartal, iki önemli ismin takımda kalacağını açıkladı.

"İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde bu sezon bizimle olacak. Gidenler elbette olacak. Elimizde çok fazla yabancı oyuncu var ve 10+4 kuralı yürürlükte. Teknik ekiple birlikte oyun sistemimize en uygun oyuncularla devam etmeyi planlıyoruz."

İsmail Kartaldan flaş açıklamalar: 2 oyuncu için kararını duyurdu

"İLK TURU GEÇMENİN DERDİNDEYİZ"

Milli takımdan dönecek futbolcularla birlikte ikinci etap kampını Avusturya'da gerçekleştireceklerini belirten Kartal, Avrupa mesaisine de dikkat çekti.

"Milli takımdaki oyuncularımızla 5 Temmuz'da buluşacağız ve Avusturya kampına gideceğiz. Çalışmalardan memnunum. Rakibimiz kolay değil. İlk turu geçmenin derdindeyiz."

İsmail Kartaldan flaş açıklamalar: 2 oyuncu için kararını duyurdu

DIEGO CARLOS AÇIKLAMASI

Takıma henüz katılmayan Diego Carlos hakkında da konuşan Kartal, oyuncunun durumuyla ilgili hukuki tedbir aldıklarını söyledi.

"Diego Carlos, Como'da kiralık oynadı ve henüz takıma katılmadı. Biz de herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına notere tutanak tutturduk. Kontratındaki maddeler nedeniyle 30 Haziran detayı var ama biz tedbirimizi aldık."

İsmail Kartaldan flaş açıklamalar: 2 oyuncu için kararını duyurdu

"YABANCI KURALI SAĞLIKLI DEĞİL"

Yürürlükte bulunan yabancı oyuncu kuralını eleştiren Kartal, 12+2 sisteminin kulüpler açısından daha avantajlı olacağını savundu.

"Yabancı kuralı bence sağlıklı değil. Hem 10+4 hem de 12+2 ihtimaline göre plan yapıyoruz. 12+2 herkes için daha avantajlı görünüyor. Ancak hangi karar çıkarsa çıksın hazırlığımızı buna göre sürdürüyoruz."

İsmail Kartaldan flaş açıklamalar: 2 oyuncu için kararını duyurdu

"BİZ ADALET İSTİYORUZ"

Yeni sezonda adil bir yarış ortamı beklediklerini vurgulayan Kartal, hakem yönetimlerine ilişkin de mesaj verdi.

"Aziz Başkan ve yönetim saha dışıyla ilgilenecek. Federasyonda ağırlıklarını koyacaklarına inanıyorum. Bu sezon saha dışında hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Hakemler maçları doğru yönetsin, futbolun oynanmasına izin versinler. Biz kimseden ayrıcalık istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz."

İsmail Kartaldan flaş açıklamalar: 2 oyuncu için kararını duyurdu

AYKUT KOCAMAN SÖZLERİ

Teknik direktörlük görevi için adı geçen Aykut Kocaman hakkında da konuşan Kartal, deneyimli çalıştırıcıya övgü dolu ifadeler kullandı.

"Aykut hoca benim çok sevdiğim yakın bir arkadaşım. O göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Bu camianın bir evladı ve başarılı bir teknik adam. Bu işler nasip kısmet. Ben onun yerinde olsam aynı mutluluğu yaşardım."

İsmail Kartaldan flaş açıklamalar: 2 oyuncu için kararını duyurdu

TADIC VE DJIKU'DAN ZİYARET

Eski futbolcularıyla bağlarını koparmadığını belirten Kartal, Dusan Tadic ve Alexander Djiku'nun kendisini ziyaret edeceğini söyledi.

"Tadic iki günlüğüne İstanbul'a gelecek. Tadic 45 yaşına kadar oynar. Dün Djiku aradı. Hepsi ziyarete gelecek. Buradaki futbolcularla da görüşüyorlar."

İsmail Kartaldan flaş açıklamalar: 2 oyuncu için kararını duyurdu

TEKNİK EKİBİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLERE YANIT

Teknik heyetiyle ilgili eleştirilere de değinen Kartal, ekibindeki isimlerin liyakatle görev aldığını ifade etti.

"Geçmişte dünya çapında teknik adamlar geldi. Kimisi başarılı olamadı, kimisi sorunlar yaşadı. Benim ekibimle aldığım puan ortada. Emre Kartal'ın burada olmasının nedeni benim oğlum olması değil. Futbol oynadı, eğitimini tamamladı, antrenörlük lisanslarını aldı ve kendini bu işe hazırladı. Bu yetkinliği gördüğüm için ekibimde yer verdim."

İsmail Kartaldan flaş açıklamalar: 2 oyuncu için kararını duyurdu

"BU PARALAR BENCE YÜKSEK"

Transfer maliyetleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Kartal, Cherif için ödenen bonservis bedelinin yüksek olduğunu söyledi.

"Cherif genç ve atletik bir oyuncu. Ancak 20 milyon euronun üzerindeki rakamlar bana göre çok yüksek. Bu tür maliyetler kulüpler açısından ciddi yük oluşturabilir."

İsmail Kartaldan flaş açıklamalar: 2 oyuncu için kararını duyurdu

"BU SEFER ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Taraftarlardan sabır ve destek isteyen deneyimli teknik adam, sezon sonundaki hedeflerini net sözlerle ifade etti.

"Taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını istiyoruz. Bu sezon hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Takımı 91. dakikada gol atacakmış gibi desteklesinler. Birlikte güçlü bir atmosfer oluşturacağız. Bu sefer şampiyon olacağız."

İsmail Kartaldan flaş açıklamalar: 2 oyuncu için kararını duyurdu

RAKİPLERİ DEĞERLENDİRDİ

Süper Lig'de zorlu bir sezon yaşanacağını belirten Kartal, rakiplerinin de güçlü kadrolara sahip olduğunu söyledi.

"Galatasaray kadrosunu koruyor. Beşiktaş yeniden yapılanıyor. Trabzonspor ise Fatih Tekke ile önemli bir çıkış yakaladı. Bu sezon çok daha çekişmeli ve kaliteli bir lig olacağını düşünüyorum."

İsmail Kartaldan flaş açıklamalar: 2 oyuncu için kararını duyurdu

MİLLİ TAKIM YORUMU

2026 Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan A Milli Takım'ın performansını da değerlendiren Kartal, teknik heyete yönelik eleştiriden kaçındı.

"Milli takım Türk futbol tarihinin en iyi jenerasyonlarından birine sahip. Çeyrek ya da yarı final bekliyordum. Olmadı ama nedenlerini tartışmak bize yakışmaz. Orada görev yapan meslektaşımıza saygı duymalıyız. Milli takıma bu sonuç yakışmadı. Bu oyuncu grubu çok daha iyisini yapabilecek kaliteye sahip."



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