1 Nisan’da Türkiye’nin resmen geçtiği 5G, elektronik haberleşme yatırımlarını rekor seviyeye taşıdı. 5G abone sayısının 43 milyonun üzerine çıktığını ifade eden Bakan Abdulkadir Uraloğlu “Toplam yatırım tutarı 2026 yılının ilk çeyreğinde 263 milyar liraya ulaştı. Söz konusu yatırım miktarı, 2025 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 1300 artış gösterdi” dedi.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilanı ile 1 Nisan’da resmen 5G’ye geçmiş, Cumhurbaşkanı “Başlangıçta 81 il merkezimizde devreye alacağımız 5G'yi iki sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız” sözünü vermişti.

Rekor kırdı! Haberleşme yatırımlarına 5G dopingi! Yılın ilk çeyreğinde yüzde 1300 arttı

HABERLEŞME YATIRIMLARINDA REKOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu 5G’nin elektronik haberleşme yatırımlarını rekor seviyeye taşıdığını belirtti.

Uraloğlu "5G ihalesindeki bedelleri de yatırım hesaplamalarına dahil ettiğimizde şirketlerin toplam yatırım tutarı 2026 yılının ilk çeyreğinde 263 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 618 bin kilometre olan fiber uzunluğu, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 12,8'lik artışla 697 bin kilometreye yükseldi" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan yılın ilk çeyreğine ilişkin Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'nu değerlendiren Uraloğlu, önemli yerlere dikkat çekti.

Rekor kırdı! Haberleşme yatırımlarına 5G dopingi! Yılın ilk çeyreğinde yüzde 1300 arttı

ABONE SAYISI 43 MİLYONUN ÜZERİNDE

Rapora göre Ocak-mart döneminde elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 416'ya, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı ise 782'ye ulaştı.

Uraloğlu, 16 Ekim 2025'te gerçekleştirilen 5G hizmetine ilişkin yetkilendirme ihalesinin ardından 1 Nisan'da ülke genelinde hizmete sunulan 5G abone sayısının 43 milyonun üzerine çıktığını ifade etti.

Rekor kırdı! Haberleşme yatırımlarına 5G dopingi! Yılın ilk çeyreğinde yüzde 1300 arttı

“2025’İN İLK ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 1300 ARTIŞ”

Uraloğlu, şunları söyledi:

5G'nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve artan veri kapasitesi ihtiyaçları doğrultusunda işletmeciler, hem mobil şebekelerini hem de fiber altyapılarını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını artırdı. 5G ihalesinde oluşan bedelleri yatırım hesaplamalarına dahil ettiğimizde, yüksek kapasiteli mobil iletişim yatırımları başta olmak üzere elektronik haberleşme sektöründeki şirketlerin toplam yatırım tutarı 2026 yılının ilk çeyreğinde 263 milyar liraya ulaştı. Böylece söz konusu yatırım miktarı, 2025 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 1300 artış gösterdi.

Uraloğlu, bu yılın birinci çeyreğinde sabit telefon abone sayısının 8,3 milyon, gerçek kişi mobil abone sayısının yaklaşık 86 milyon, makineden makineye iletişim (M2M) abone sayısının ise 12,3 milyon olduğunu aktardı.

Uraloğlu "2026 yılının ilk çeyreğinde mobil şebekelerdeki toplam trafik miktarı yaklaşık 71,8 milyar dakika, sabit şebekelerdeki trafik miktarı ise 1,3 milyar dakika olarak gerçekleşti. Böylece mobil ve sabit hatlarda toplam 73,1 milyar dakikayı aşan görüşme gerçekleştirildi” dedi.

Rekor kırdı! Haberleşme yatırımlarına 5G dopingi! Yılın ilk çeyreğinde yüzde 1300 arttı

TÜRKİYE AVUPA’DA İLK SIRADA

Uraloğlu, toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 78'inin bireysel, yüzde 22'sinin ise kurumsal abonelerden oluştuğuna işaret ederek, bu yılın birinci çeyreğinde 439 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Türkiye'nin önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığının altını çizdi.

EN YÜKSEK ARTIŞ: EVE KADAR FİBER

Uraloğlu, 31 Mart'a kadar taşınan mobil numara sayısının toplam yaklaşık 211,3 milyon olduğunu söyledi.

Uraloğlu, “Toplam 99,5 milyon geniş bant internet abone sayısına ulaştık. İnternet abone sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 artarken en yüksek artış yüzde 29,2'lik oranla 'Eve Kadar Fiber' abone sayısında gerçekleşti. Fiber altyapı açısından ise 2025 yılının ilk çeyreğinde 618 bin kilometre olan fiber uzunluğu 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 12,8'lik artışla 697 bin kilometreye ulaştı. Böylece fiber ağımız, dünyanın çevresini 17 kez dolaşacak uzunluğa erişti” diye belirtti.

5G hakkında soru ve cevapları;

Soru Kısa Cevap 5G nedir? Yeni nesil mobil iletişim teknolojisidir. Neden önemli? Daha hızlı, daha güvenli ve düşük gecikmeli internet sağlar. 4.5G’den farkı ne? Yaklaşık 10 kat daha hızlı ve çok daha düşük gecikmelidir. Hız avantajı ne sağlar? Film gibi büyük dosyalar saniyelerde indirilebilir. Kapasite avantajı nedir? 1 km² alanda 1 milyon cihaz bağlanabilir. Nerelerde kullanılacak? Akıllı şehirler, otonom araçlar ve IoT sistemlerinde. Kalabalık yerlerde etkisi ne? Stadyum, konser gibi yerlerde bile hızlı internet sağlar. Türkiye’de nerede başlayacak? İlk olarak büyük ve yoğun şehirlerde başlayacak. Tüm Türkiye’ye ne zaman yayılır? Yaklaşık 1 yıl içinde yayılması planlanıyor. Türkiye’de kaç cihaz uyumlu? Yaklaşık 22 milyon cihaz (toplamın ~%25’i). Tarife değişikliği gerekir mi? Hayır, mevcut tarife kullanılabilir. Ek ücret var mı? Hayır, ekstra ücret alınmayacak.

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