Türkiye’nin 5G’ye geçişini resmen ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan “5G'nin milli güvenlik meselesi olduğu son derece açıktır. Başlangıçta 81 il merkezimizde devreye alacağımız 5G'yi iki sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız. 23 yıldır bunun alt yapısını hazırladık. 5G Dijital bağımsızlığımızı perçinleyecek. Her alanda gümbür gümbür geliyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Kısa süre önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G'ye geçişin 31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmen ilan edileceğini duyurmuştu. Bakan Uraloğlu “1 Nisan 2026'da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak. İki yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında 5G hizmetini yaymayı hedefliyoruz. 5G ile birlikte iletişim hızı artacak. Bu dönüşüm, yalnızca haberleşmeyle sınırlı kalmayacak” demişti.

Cumhurbaşkanı resmen ilan etti! Türkiye 5G'ye geçti

"HAYIRLI OLSUN"

5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 5G’nin önemine vurgu yaparak, Türkiye’nin 5G’ye geçişinin temelini attı. Cumhurbaşkanı “5G'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 5G'nin veri merkezleri, bulut altyapıları, siber güvenlik kapasitesi ile birlikte düşünüldüğünde milli güvenlik meselesi olduğu son derece açıktır” dedi.

Cumhurbaşkanı resmen ilan etti! Türkiye 5G'ye geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

5G'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dijital bağımsızlığımızı daha da perçinleyecek 5G teknolojisinin kurulum sürecinde emeği geçen herkesi hem şahsım hem de milletim adına tebrik ediyorum.

"SİBER GÜVENLİK ÖNEMLİ"

Değerli kardeşlerim günümüz dünyasında egemenlik fiziki ve sadece belirli bir toprak parçasıyla sınırlı olmaktan çıkmıştır. Teknoloji ve dijitalleşme alanında meydan gelen gelişmeler klasik anlamdaki egemenliği aşındırmıştır. Dünyada söz sahibi olmak istiyorsanız siber uzay çalışmalarını hızlandırmak, siber güvenlik tedbirlerini almak zorundasınız. Veri güvenliğinin temin edilmesi bu süreçte kritik bir rol oynamaktadır.

"MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ"

Son dönemde Lübnan, Gazze ve İran başta olmak üzere yakın çevremize meydana gelen çatışmalar siber güvenliğin önemini bize bir kez daha göstermiştir. İçinde bulunduğumuz veri çağında siyasi istikra, ekonomik bağımsızlık, dijital egemenlik birbirinden ayrı değildir. Sınırlarınızı kontrol ettiğiniz ölçüde, hava sahanızı kontrol edemiyorsanız, siber vatanınızı ve verilerinizi koruyamıyorsanız egemenliğinizde çok ciddi zafiyet var demektir. 5G'nin veri merkezleri, bulut altyapıları, siber güvenlik kapasitesi ile birlikte düşünüldüğünde milli güvenlik meselesi olduğu son derece açıktır. 5G teknolojisi Türkiye’nin rekabet gücü artacak. Dijital bağımsızlığımızı perçinleyecek.

Cumhurbaşkanı resmen ilan etti! Türkiye 5G'ye geçti

"23 YILDA ALTYAPISINI HAZIRLADIK"

Nitekim son 23 yılda bunun altyapısını çok güçlü bir şekilde hazırladık. Dijital dönüşümde attığımız stratejik adımlarla ülkemizi bu alanda parmakla gösterilen seviyelere çıkardık. Bu süreçte bir yandan dijital hız ve kapasitemizi artırırken diğer yandan güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturmak için ne gerekiyorsa yaptık. 2002'de 81 bin kilometre olan fiber hat uzunluğumuzu 2025 yılının 3. çeyreği itibarıyla 657 bin kilometreye ulaştırdık. Aynı dönemde geniş bant internet abone sayımızı 3 binden 98 milyona, mobil telefon abone sayımızı ise 23 milyondan alıp neredeyse 100 milyona çıkardık. 55 milyondan fazla vatandaşımız bugün güvenli internet hizmetlerini kullanıyor. Hâlihazırda Türkiye'de mobil ve sabit hatlardan 82 milyar dakika konuşma trafiği gerçekleşiyor. Aylık ortalama 494 dakika mobil kullanım süresi ile Avrupa'da birinci sıradayız.

"2 SENEDE HER YERE SUNACAĞIZ"

Kırsal bölgelerden şehir merkezlerine kadar Türkiye’nin dört bir yanını 5G alt yapısı ile donattık. 81 il merkezimizde devreye alacağımız 5G’yi 2 senede her yere sunacağız. Yerli ve milli ürün kullanımını hedefliyoruz. Velhasıl, önümüzde konulan bentleri yıkarak her alanda gümbür gümbür geliyoruz. Bu başarılarda emeği geçen tüm kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, mühendislerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Şebeke alt yapımızda mümkün olan yerli ve milli ürün kullanımını hedefliyoruz. 5G ile iletişim hızımız öncekine göre tam 10 kat artıyor, gecikme süresi 1 milisaniyeye kadar düşüyor. 5G ile iletişim şekil değiştirecek. OSB'lerde, limanlarda, büyük tesislerde 5G şebekeleri yaygınlaşacak. Ulusal markalarımızın yurt dışındaki rekabet gücü daha da pekişecek. Eğitimde artırılmış gerçeklik daha fazla kullanılacak. Akıllı tarım uygulamasıyla yüksek verimli bir üretim sağlanacak. 5G ile yeni kazanım ve avantajlar elde edeceğiz.

Cumhurbaşkanı resmen ilan etti! Türkiye 5G'ye geçti

5G NEDİR?

5G, yeni nesil mobil iletişim altyapısı olarak öne çıkıyor. 4.5G’ye kıyasla 10 kata varan hız ve daha güvenli bir bağlantı sunan 5G, internette yapılan tüm kullanımları daha yüksek hızla, daha düşük gecikme ile deneyimleme imkanı tanıyacak. Bu teknoloji, özellikle akıllı şehirler, otonom araçlar ve IoT (nesnelerin interneti) gibi yenilikleri mümkün kılan altyapıyı sağlayacak.

5G’nin hız artışıyla birlikte gelen başka bir yenilik ise kapasite artışı olacak. 1 kilometrekare alan içinde 1 milyon cihazın sorun yaşamadan veri alıp gönderebilmesi 5G ile mümkün hale gelebilecek.

Cumhurbaşkanı resmen ilan etti! Türkiye 5G'ye geçti

Soru Kısa Cevap 5G nedir? Yeni nesil mobil iletişim teknolojisidir. Neden önemli? Daha hızlı, daha güvenli ve düşük gecikmeli internet sağlar. 4.5G’den farkı ne? Yaklaşık 10 kat daha hızlı ve çok daha düşük gecikmelidir. Hız avantajı ne sağlar? Film gibi büyük dosyalar saniyelerde indirilebilir. Kapasite avantajı nedir? 1 km² alanda 1 milyon cihaz bağlanabilir. Nerelerde kullanılacak? Akıllı şehirler, otonom araçlar ve IoT sistemlerinde. Kalabalık yerlerde etkisi ne? Stadyum, konser gibi yerlerde bile hızlı internet sağlar. Türkiye’de nerede başlayacak? İlk olarak büyük ve yoğun şehirlerde başlayacak. Tüm Türkiye’ye ne zaman yayılır? Yaklaşık 1 yıl içinde yayılması planlanıyor. Türkiye’de kaç cihaz uyumlu? Yaklaşık 22 milyon cihaz (toplamın ~%25’i). Tarife değişikliği gerekir mi? Hayır, mevcut tarife kullanılabilir. Ek ücret var mı? Hayır, ekstra ücret alınmayacak.

KAPSAMA ALANI NASIL OLACAK?

5G, ilk olarak nüfusun yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi illerde kullanılmaya başlanacak ve ilk sinyaller buralardan alınacak. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, telefon kullanan yaklaşık 85 milyon abonenin, 22 milyonun cep telefonu 5G'ye uyumlu cihazlardan oluşuyor. Uraloğlu, bunların yaklaşık 11 milyonunun makineler arasında iletişim sağlayan aboneler olduğu bilgisini paylaştı. Türkiye'deki telefonların 4'te biri kadarı 5G uyumlu telefonlardan oluşuyor.

