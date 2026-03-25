Heyecanla beklenen 5G için geri sayım başladı. 31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek töreni işaret eden Bakan Abdulkadir Uraloğlu “Cumhurbaşkanı’nın teşrifleriyle düzenlenecek törenle, Türkiye'nin 5G'ye geçişi resmen ilan edilecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, heyecanla beklenen 5G için önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Uraloğlu, 31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle 5G'ye geçişin resmen ilan edileceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu “1 Nisan 2026'da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak. İki yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında 5G hizmetini yaymayı hedefliyoruz. 5G ile birlikte iletişim hızı artacak. Bu dönüşüm, yalnızca haberleşmeyle sınırlı kalmayacak” dedi.

81 ilde hizmete sunulacak! 5Gye geçiş için resmi tören tarihi belli oldu, Cumhurbaşkanı ilan edecek

KÖKLÜ DEĞİŞİM VURGUSU

Bakan Uraloğlu, yeni teknolojiyle birlikte akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara kadar birçok alanda köklü değişim yaşanacağını vurguladı.

YÜZDE 60 YERLİ

Uraloğlu, mobil iletişim alanında 23 Şubat 1994'te başlayan serüvenin 5G teknolojisiyle yeni bir safhaya taşınacağını ifade etti. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 5G teknolojisine geçiş sürecine ilişkin yaptığı bir önceki açıklamada da şunları söylemişti:

UDHAM tarafından desteklenen kara yolları akıllı ulaşım sistemleri projesinde TÜRKSAT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, yerli 5G çekirdek şebeke ve ULAK baz istasyonlarını başarıyla devreye alarak milli teknolojimizin gücünü bir kez daha ortaya koyduk. 5G yetkilendirme ihalesinde de işletmecilerimize yıllara göre artan şekilde yüzde 60'a varan oranlarda yerli malı belgeli ürün ve piyasa koşullarına bağlı olarak yüzde 30'a varan oranlarda milli haberleşme ürünü kullanımı yükümlülüğü getirdik. Ayrıca işletmecilerimizin, 5G mobil özel şebekelerde kullanacağı bileşenlere ilişkin yatırımlarının milli haberleşme ürünlerinden sağlanmasına yönelik zorunluluğu bulunuyor.

Soru Kısa Cevap 5G nedir? Yeni nesil mobil iletişim teknolojisidir. Neden önemli? Daha hızlı, daha güvenli ve düşük gecikmeli internet sağlar. 4.5G’den farkı ne? Yaklaşık 10 kat daha hızlı ve çok daha düşük gecikmelidir. Hız avantajı ne sağlar? Film gibi büyük dosyalar saniyelerde indirilebilir. Kapasite avantajı nedir? 1 km² alanda 1 milyon cihaz bağlanabilir. Nerelerde kullanılacak? Akıllı şehirler, otonom araçlar ve IoT sistemlerinde. Kalabalık yerlerde etkisi ne? Stadyum, konser gibi yerlerde bile hızlı internet sağlar. Türkiye’de nerede başlayacak? İlk olarak büyük ve yoğun şehirlerde başlayacak. Tüm Türkiye’ye ne zaman yayılır? Yaklaşık 1 yıl içinde yayılması planlanıyor. Türkiye’de kaç cihaz uyumlu? Yaklaşık 22 milyon cihaz (toplamın ~%25’i). Tarife değişikliği gerekir mi? Hayır, mevcut tarife kullanılabilir. Ek ücret var mı? Hayır, ekstra ücret alınmayacak.

1 NİSAN'DA KULLANIMA AÇILACAK

Mobil internet hızını mevcuda göre en az 10 kat artıracak 5G teknolojisi, Türkiye genelinde 1 Nisan 2026 itibarıyla kullanıma sunulacak.

5G NEDİR?

5G, yeni nesil mobil iletişim altyapısı olarak öne çıkıyor. 4.5G’ye kıyasla 10 kata varan hız ve daha güvenli bir bağlantı sunan 5G, internette yapılan tüm kullanımları daha yüksek hızla, daha düşük gecikme ile deneyimleme imkanı tanıyacak. Bu teknoloji, özellikle akıllı şehirler, otonom araçlar ve IoT (nesnelerin interneti) gibi yenilikleri mümkün kılan altyapıyı sağlayacak.

5G’nin hız artışıyla birlikte gelen başka bir yenilik ise kapasite artışı olacak. 1 kilometrekare alan içinde 1 milyon cihazın sorun yaşamadan veri alıp gönderebilmesi 5G ile mümkün hale gelebilecek.

4,5G'DEN FARKI NE?

5G'de, hız en önemli avantaj olarak öne çıkıyor. Mevcut 4.5G ile dakikalar içerisinde indirilen HD kalitedeki bir film 5G ile saniyeler içerisinde indirilebilecek. 5G, internet kullanımı sırasında ortaya çıkan gecikme sürelerini minimuma indirerek kullanıcı deneyimini artırırken buna ek olarak yüksek bant genişliği sayesinde stadyum, konser alanı gibi çok sayıda kullanıcının bulunduğu ortamlarda bile yüksek hızlı internet imkanı sağlayacak.

KAPSAMA ALANI NASIL OLACAK?

5G, ilk olarak nüfusun yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi illerde kullanılmaya başlanacak ve ilk sinyaller buralardan alınacak. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, telefon kullanan yaklaşık 85 milyon abonenin, 22 milyonun cep telefonu 5G'ye uyumlu cihazlardan oluşuyor. Uraloğlu, bunların yaklaşık 11 milyonunun makineler arasında iletişim sağlayan aboneler olduğu bilgisini paylaştı. Türkiye'deki telefonların 4'te biri kadarı 5G uyumlu telefonlardan oluşuyor.

EK ÜCRET ÖDENMESİ GEREKİR Mİ?

Herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan, mevcut kullanılan tarife kullanılmaya devam edilerek 5G hizmetinden yararlanılabilecek. Aboneler, 5G için herhangi bir ek ücret ödemesi yapmayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası