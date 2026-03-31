Türkiye’de 5G teknolojisi 1 Nisan itibarıyla kullanılmaya başlanacak. Bu nedenle vatandaşlar, telefonlarında bu özelliği nasıl aktif hale getireceklerini araştırmaya başladı. 5G’ye geçiş için gerekli SIM kart, cihaz uyumu ve şebeke ayarlarına dair tüm detaylar merak konusu oldu. Peki, iPhone ve Android telefonlarda 5G nasıl açılır?

Mobil iletişimde yeni bir dönemi başlatan 5G teknolojisi, 1 Nisan itibarıyla Türkiye’de belirli bölgelerde kullanıma sunulmaya hazırlanıyor. Daha yüksek hız ve düşük gecikme süresi sunan bu teknolojiye geçiş için kullanıcıların hem cihaz hem de operatör tarafında bazı ayarları yapması gerekiyor.

TELEFONDA 5G NASIL AÇILIR?

5G teknolojisini kullanabilmek için kullanıcıların ilk olarak operatör üzerinden bu hizmeti aktif hale getirmesi gerekiyor. Türkiye’de hizmet veren operatörler, 5G aktivasyonunu SMS yoluyla ya da mobil uygulamalar üzerinden yapılabilir hale getirdi. Kullanıcılar, operatörlerinin sunduğu adımları takip ederek kısa sürede 5G erişimini açabiliyor.

Operatör aktivasyonunun ardından telefon ayarlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Akıllı telefonlarda “Ayarlar” menüsüne girerek “Hücresel” ya da “Mobil Ağlar” bölümünden şebeke türü kısmı seçilmeli ve burada LTE veya 4,5G yerine 5G seçeneği aktif hale getirilmeli. Bu işlemin ardından kullanıcılar, kapsama alanı içindeyse 5G hızından faydalanabiliyor.

Telefonda 5G nasıl açılır? İşte 5G için SIM kart ve cihaz ayarları

HANGİ TELEFON VE SIM KARTLAR 5G İÇİN UYUMLU?

Yapılan açıklamalara göre Türkiye'de 95 milyon cep telefonunun 32 milyonu 5G uyumlu durumda bulunuyor. Bu sayı her geçen gün artarken, özellikle son yıllarda üretilen cihazların büyük kısmı 5G desteğiyle geliyor. Apple tarafında iPhone 12 ve sonrası modeller, Samsung tarafında ise Galaxy S21 ve üzeri cihazlar 5G uyumlu olarak öne çıkıyor.

SIM kart tarafında ise kullanıcıların büyük kısmı halihazırda 4,5G uyumlu kart kullandığı için ek bir işlem gerekmeyebiliyor. Ancak eski SIM kart kullananların operatör değişimi yapmadan yalnızca kartlarını yenileyerek 5G’ye geçiş yapabileceği belirtildi. Böylece cihaz ve SIM uyumu sağlandıktan sonra tek adım olarak şebeke ayarlarını güncellemek kaşıyor.

Telefonda 5G nasıl açılır? İşte 5G için SIM kart ve cihaz ayarları

İPHONE 5G NASIL AÇILIR?

Ayarlar uygulamasını açın.

Hücresel seçeneğine tıklayın.

Seçenekler bölümünden Ses ve Veri'ye girin.

"5G Açık"ı seçin.

Telefonda 5G nasıl açılır? İşte 5G için SIM kart ve cihaz ayarları

ANDROİD 5G NASIL AÇILIR?

Ayarlar menüsüne girin.

Bağlantılar seçeneğine dokunun.

Şebeke moduna tıklayarak 5G'yi seçin.

Haberle İlgili Daha Fazlası