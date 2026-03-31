Türkiye 1 Nisan 2026 sabahı itibarıyla resmen 5G teknolojisine geçiş yapıyor. Dünya genelinde 5G hizmeti verdiği ülke sayısını Türkiye ile birlikte 23’e çıkarmaya hazırlanan Vodafone, 1 Nisan’da 81 il ve 922 ilçede 5G sinyalini aynı anda vermeye başlayacak.

ÖMER TEMÜR / İSTANBUL - 5G için 5 ayrı paket hazırlayan Vodafone, 6 gün boyunca 5G telefon modellerini yüzde 50 indirimle satışa sunacak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy kullanıcıların 5G ile 10 kat daha hızlı bir internete kavuşacaklarını belirterek, “Vodafone Türkiye olarak, son 5 yılda şebekemize spektrum bedeli hariç 100 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptık. Bugün geldiğimiz noktada, ülkemizin en doğusundan en batısına tüm şehir ve ilçelerde 5G için hazırız” dedi.

Aksoy’un verdiği bilgiye göre Vodafone, 5G’nin gelişini kutlamak için 2 farklı kampanya düzenleyecek. İlk kampanya kapsamında, 30 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında seçili 5G destekli telefon modellerinde yüzde 50’ye varan indirim sunulacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin saat 17.00-21.00 aralığında Vodafone mağazalarına gitmesi gerekiyor. Kampanyayla, 200 milyon TL fayda sağlanması hedefleniyor. Diğer kampanyada ise müşterilere 4 gün boyunca istedikleri bir gün ücretsiz sınırsız internet hediye edilecek. Ayrıca Vodafone’lular, hangi tarifeyi kullanıyor olursa olsun, 5 farklı alanda sunulacak “Sınırsız Uygulama Paketleri” ile en çok sevdiği ve tercih ettiği uygulamalarda 5G’nin sınırsız dünyasını deneyimleyebilecek. Dilediği paketi, tarifesine ek olarak ve tarifesinde hiçbir şeyi değiştirmeden, ayda 99 TL karşılığında bir ay boyunca kullanabilecek.

Vodafone, ev İnterneti müşterilerini de unutmadı. Anında Ev İnterneti ürünü RedBox’ı Aralık 2025’te pazara sunan Vodafone, tak çalıştır özelliğine sahip 5G RedBox ile müşterilerine fiber hızında ev interneti deneyimi sağlayacak. Hiçbir kurulum gerektirmeyen ürünün en çok tercih edilen “her yerde kullanma” özelliği, ayda 400 TL yerine 1 Nisan itibarıyla ayda 200 TL’ye sunulacak.

Öte yandan Vodafone kurumsal müşterilerine 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebekeler, RedBox Business Pro ve yapay zekâ destekli yeni nesil kurumsal mobil tarifeler ile hizmet veriyor.

KÜLLİYE’DE TÖREN DÜZENLENECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Külliye’de düzenlenecek törenle 5G’ye geçişi resmen ilan edeceğini bildirdi. Uraloğlu, “Yeni teknolojiyle birlikte, akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanacak” dedi.

