İstanbul’da trafikte tartıştığı kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerası ile görüntülenen sosyal medya fenomeni Hülya Sönmez’e polis ekiplerinin çalışması sonucu 180 bin TL para cezası uygulandı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan Sönmez'in aracı da trafikten men edildi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde sosyal medyada içerik üreten Hülya Sönmez, trafikte başka bir kadın sürücüyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen Sönmez’in kadın sürücüye kafa attığı anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Trafikte tartıştığı kadına kafa atan sosyal medya fenomeni Hülya Sönmez'e ceza yağdı

DARBEYİ ALAN KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olay sonrası kadın sürücünün karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenilirken, görüntüleri inceleyen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, olayla ilgili detaylı çalışma başlattı.

SÖNMEZ'E CEZA YAĞDI

Yapılan çalışmalar sonucunda Hülya Sönmez yakalandı. Araçtan inerek saldırıda bulunduğu tespit edilen sosyal medya fenomenine toplam 180 bin TL trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulduğu öğrenildi. Ayrıca şahsın kullandığı aracın da 60 gün süreyle trafikten men edildiği belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası