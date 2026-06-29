Sırt çantasının cildini tahriş ettiğini düşünen 32 yaşındaki Kate Howson, sırtındaki basit bir kaşıntının hayatını tamamen değiştirecek bir kanser teşhisine dönüşeceğinden habersizdi. Genç kadının seyahat sırasında fark ettiği ve önemsemediği bu leke, kısa süre içinde üçüncü evre cilt kanseri olduğunu ortaya çıkardı.

Galler'in Cardiff şehrinde yaşayan Kate Howson ve eşi Rhys, 2024 yılının Şubat ayında Yeni Zelanda ve Tayland'daki yakın dostlarının düğünlerine katılmak üzere uzun bir tatile çıktı.

Yaklaşık bir ay boyunca sırt çantasıyla seyahat eden Kate, sırtındaki benin olduğu yerde yoğun bir kaşıntı fark etti. Eşi Rhys benin etrafının kızardığını söylese de, Kate bu durumu sırt çantasının sürekli cildine sürtünmesine bağladı. Yine de tedbiri elden bırakmak istemeyen çift, benin olduğu bölgenin fotoğrafını Rhys’in doktor olan kardeşine gönderdi. Bölgenin uzman bir doktora gösterilmesi gerektiğini belirten görümce, çifti panik yapmamaları konusunda da uyardı.

ACI GERÇEK BİYOPSİDE ÇIKTI

Mart ayında seyahatten dönen Kate, aynaya baktığında benin renginin iyice koyulaştığını ve şeklinin değiştiğini fark etti. Kısa süre sonra Galler Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran kadına çeşitli tetkikler yapıldı. Uzmanların şüpheli gördüğü ben, aynı gün içinde ameliyatla alındı. Yapılan biyopsi sonucunda genç kadına melanom, yani cilt kanseri teşhisi konuldu.

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LENF BEZLERİNE SIÇRADI

Kanserin vücuttaki izini sürmek için yapılan bekçi lenf düğümü biyopsisi ise durumun ciddiyetini daha da artırdı. Genç kadın, 2025’te kanserin kasık bölgesindeki lenf bezlerine sıçradığını ve hastalığının üçüncü evreye ulaştığını öğrendi. Tedavi süreci için yapılan genetik testlerde BRAF mutasyonu taşıdığı belirlenince, doktorlar hızla hücre büyümesini durduracak akıllı ilaç tedavisine başlama kararı aldı.

Bu zorlu tedavi planı hazırlanırken Kate ve Rhys çifti, hayatlarının bir başka büyük şokuyla yüzleşti. Kullanılacak kanser ilaçlarının doğurganlık üzerindeki muhtemel yan etkileri nedeniyle, çocuk sahibi olmak isteyen çift acil şekilde tüp bebek denemesine yönlendirildi.

Kanserle mücadele ederken aynı zamanda düşük doğurganlık oranına sahip olduğunu öğrenmenin kendisi için çok ağır bir darbe olduğunu belirten Kate, yaşadığı tüm bu zorlu süreci başkalarına ışık tutmak için paylaşmaya karar verdi.

Social Care Wales bünyesinde araştırma ortaklığı yöneticisi olarak çalışan ve mesleği gereği insan hikayelerinin gücüne inanan genç kadın, kendi deneyiminin erken teşhis konusunda toplumsal bir farkındalık oluşturmasını umut ediyor. Şimdilerde tedavisi devam eden genç kadın, fırsat bulduğu zamanlarda karavanla seyahate çıkıyor.

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