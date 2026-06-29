Çin'in Sıçuan eyaletinde gece saatlerinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası 13 kişi yaralandı. Yetkililer bölgede 3. seviye acil durum ilan etti.

Korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Venezuela'da peş peşe meydana gelen 2 şiddetli deprem sonrası yüzlerce kişi hayatını kaybetti, ülkede arama kurtarma çalışmaları sürerken bir deprem haberi de dün Japonya'dan geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 5,8'lik depremin merkez üssünün Japonya’nın Noda şehrinin 50 kilometre kuzeydoğusu olduğunu, depremin 35 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi. Son olarak Çin sallandı.

ÇİN'DEKİ DEPREM'DE YARALILAR VAR

iÇin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde merkez üssü Sıçuan eyaletinin Yibin ilinin Gaoşien ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

6 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı olmadı, hafif yaralanan 13 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Depremin ardından 3. seviye acil durum ilan edildi, hasar gören binalarda yaşayan 196 kişi geçici barınaklara yerleştirildi.

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