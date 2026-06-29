Bir deprem de Çin'de oldu! Acil durum ilan edildi yaralılar var
Çin'in Sıçuan eyaletinde gece saatlerinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası 13 kişi yaralandı. Yetkililer bölgede 3. seviye acil durum ilan etti.
- Venezuela'da peş peşe meydana gelen 2 şiddetli deprem sonrası yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
- Japonya'nın Noda şehrinin 50 kilometre kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Çin Deprem Ağları Merkezi, Sıçuan eyaletinin Yibin ilinin Gaoşien ilçesinde 5,5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.
- Çin'deki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı olmazken, hafif yaralanan 13 kişi tedavi altına alındı.
- Çin'deki depremin ardından 3. seviye acil durum ilan edildi ve hasar gören binalarda yaşayan 196 kişi geçici barınaklara yerleştirildi.
Korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Venezuela'da peş peşe meydana gelen 2 şiddetli deprem sonrası yüzlerce kişi hayatını kaybetti, ülkede arama kurtarma çalışmaları sürerken bir deprem haberi de dün Japonya'dan geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 5,8'lik depremin merkez üssünün Japonya’nın Noda şehrinin 50 kilometre kuzeydoğusu olduğunu, depremin 35 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi. Son olarak Çin sallandı.
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ÇİN'DEKİ DEPREM'DE YARALILAR VAR
iÇin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde merkez üssü Sıçuan eyaletinin Yibin ilinin Gaoşien ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
6 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı olmadı, hafif yaralanan 13 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
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ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Depremin ardından 3. seviye acil durum ilan edildi, hasar gören binalarda yaşayan 196 kişi geçici barınaklara yerleştirildi.