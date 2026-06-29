Depremden en çok etkilenen La Guaira şehrine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki arama kurtarma ekipleri La Paez Mahallesi’nde yıkılan 14 katlı binanın enkazında çalışmalara başladı.

Türkiye, depremin vurduğu Venezuela’ya iki askerî nakliye uçağıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinden arama kurtarma ekipleri gönderdi.

Türk ekipleri hayat kurtarıyor! Arama kurtarma görevlileri Venezuela’ya ulaştı

Caracas’taki Simon Bolivar Havalimanı’na gelen ekipleri Türkiye’nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. “Venezuela’nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem, hatta iki büyük deprem peş peşe meydana geldi, biri 7,2 diğeri de 7,5 büyüklüğünde. Bizdeki maalesef 6 Şubat yüzyılın felaketi depremlerini andıran şekilde oldu.

En büyük yıkım havalimanının da bulunduğu La Guaira şehrinde oldu” diye konuşan Karamanoğlu, Venezuela makamlarının da arama kurtarma ekiplerinin gelişine teşekkür ettiğini aktararak “Ben buradan devletimizin, bütün kurumlarına özellikle Millî Savunma Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza, AFAD’a aynı şekilde Kızılaya ve diğer kurumlarımıza Dışişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türk ekipleri hayat kurtarıyor! Arama kurtarma görevlileri Venezuela’ya ulaştı

GELİR GELMEZ GÖREVE…

La Guaira’ya gelen AFAD ve TSK ekipleri La Paez Mahallesi’nde yıkılan 14 katlı binanın enkazında kalan canlı kişilerin olabileceği ihbarı üzerine bölgeye intikal etti. Bölgede çalışan İspanyol arama-kurtarma ekipleriyle de koordinasyon kuran ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Türk ekipleri hayat kurtarıyor! Arama kurtarma görevlileri Venezuela’ya ulaştı

Bölge sakinleri yıkılan 14 katlı binada 43 dairenin bulunduğu ve 41 dairenin meskun olduğu bilgisini paylaştı. Enkazda daha önce canlı kurtarılanlar olduğunu söyleyen bölge sakinleri, yıkıntılardan çıkarılan bir kişinin enkaz altında kalan diğer kişiler hakkında bilgi verdiğini de kaydetti.

Türk ekipleri hayat kurtarıyor! Arama kurtarma görevlileri Venezuela’ya ulaştı

ZAMANLA YARIŞ

Ellerindeki fotoğraflar, sosyal medya paylaşımları ve duvarlara astıkları kayıp ilanlarıyla yakınlarını arayan Venezuelalılar, enkaz başından ayrılmıyor. Aileler, yetkililerden arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılmasını talep ediyor. Can kaybının 1.450'ye, yaralı sayısının ise 3 bin 150'ye yükseldiği ülkede zamanla yarış sürüyor.

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