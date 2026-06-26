Anadolu Ajansı
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem!
Japonya'nın Çiba eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
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Dünya 2 dk önce
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Çiba'nın Yokoşiba bölgesinin 3 kilometre güneydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Sarsıntı yerin 43 kilometre derinliğinde kaydedildi.
- Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.
- Dün de ülkenin Iwate eyaletine bağlı Kuji şehri açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem olmuştu.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Çiba'nın Yokoşiba bölgesinin 3 kilometre güneydoğusunda 5,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
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Sarsıntı yerin 43 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.
DÜN DE SALLANDILAR
Ülkenin Iwate eyaletine bağlı Kuji şehri açıklarında dün de 6,9 büyüklüğünde deprem olmuştu.
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