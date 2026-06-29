Adana'da 16 yaşındaki genç kız, annesini bıçaklayarak öldürdü. İhbarın ardından adrese gelen ekipleri kapıda karşılayan şüphelinin, "Annemi ben öldürdüm" diyerek teslim olduğu öğrenildi. Olay sırasında evde bulunan 9 yaşındaki kardeşinin ifadesi de ortaya çıktı.

Dehşete düşüren olay, gece saatlerinde Saimbeyli ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki D.E. henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Servet Tekir'i evde bıçakladı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan şüpheli, annesini öldürdüğünü bildirerek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis ekiplerini kapıda karşılayan D.E.'nin, "Annemi ben öldürdüm" diyerek teslim olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Servet Tekir'in aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tekir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"KAVGA SESİ DUYMADIM"

Olay sırasında evde bulunan 9 yaşındaki kardeş N.B.E.'nin ifadesinde, gece annesiyle aynı salonda uyuduğunu, herhangi bir kavga ya da bağırma sesi duymadığını, sabah polis ekiplerini görünce olaydan haberdar olduğunu söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan D.E., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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