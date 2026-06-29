Tokat’ta sanıklardan birinin boşandığı eşiyle ilgili iddialar yüzünden bağ evine tuzaklanan bombanın patlaması sonucu baba ve oğlu ölmüş, 5 jandarma yaralanmıştı. Film sahnelerini aratmayan 'EYP' davasında karar çıktı. Mahkeme, ceza indirimi uygulamadığı iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 43'er yıl hapis cezası verdi.

Tokat'ın Karayaka beldesi, 18 Mayıs 2024 gecesi saat 21.00 sularında kan donduran bir olaya sahne oldu. 63 yaşındaki Ahmet Karaçoban ile 29 yaşındaki oğlu Muhammed Sefa Can Karaçoban, cep telefonuyla beldede devriye görevi yürüten jandarma komutanını arayıp, bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını ve ayrıca içeride kendilerine ait olmayan kilitli sandık bulunduğunu belirtti.

Adrese giden jandarma ekipleri ahşap sandığın kapağı açtığında içinde piknik tüpüne bağlı 8 ila 10 santimetrelik inşaat demirleri ve 10'luk çivilerle, parça tesirli hale getirilen el yapımı patlayıcı infilak etti.

PEŞ PEŞE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Patlamada Ahmet Karaçoban ve oğlu Sefa Can Karaçoban ile askerler Uzman Çavuş M.A. (25), Astsubay M.E. (32), Uzman Çavuş B.M. (30), Uzman Çavuş A.S. (28) ve Uzman Çavuş S.E. (28) yaralandı.

Eski eşini bahane edip 2 kişiyi öldürüp, 5 askeri yaralamıştı: Tokat'taki 'EYP' davasında ceza yağdı

İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, özel araçlar ve ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Sefa Can Karaçoban, olaydan 4 gün sonra hastanede Ahmet Karaçoban ise 9 ay sonra hayatını kaybetti.

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CİNAYETİN NEDENİ ESKİ EŞ

Olayla ilgili araştırmalarda, Sefa Can Karaçoban'ın, İsmail Güreldi'nin (50) boşandığı eski eşi K.G. ile arasında ilişki yaşandığı iddiasıyla husumet olduğu ortaya çıktı. Şüphe üzerine 17 Mayıs 2024'te ortağıyla Samsun'dan yola çıkıp Erbaa'ya gelen, 18 Mayıs'ta ise Samsuna dönen İsmail Güreldi ve Turgay Öztürk (38) yakalandı. Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan 2 şüpheli hakkında Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından dava açıldı.

Eski eşini bahane edip 2 kişiyi öldürüp, 5 askeri yaralamıştı: Tokat'taki 'EYP' davasında ceza yağdı

İŞTE VERİLEN CEZALAR

Olayda hayatını kaybeden Muhammed Sefa Can Karaçoban'a yönelik eylem nedeniyle sanıkların, nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, aynı olayda yaralanan ve 24 Şubat 2025'te hayatını kaybeden Ahmet Karaçoban için de nitelikli kasten öldürme ve nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması istendi.

Savcı aynı olayda yaralanan jandarma personeline yönelik eylemler nedeniyle sanıkların ‘kasten yaralama', ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' ve ‘olası kastla yaralama' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.



Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti İsmail Güreldi ve Turgay Öztürk'e; nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, nitelikli kasten öldürme ve nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 19 yıl hapis, 5 jandarma personelinin yaralanmasından dolayı ise 24 yıl hapis cezası verdi. Sanıklara ceza indirimi uygulanmadı.

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