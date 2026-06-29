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Eskişehir'de girdikleri bir evden yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalan şüphelilere yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen başarılı operasyonda 2'si kadın 3 kişi kıskıvrak yakalandı. Emniyette yapılan detaylı incelemelerde, şüphelilerden G.T. isimli kadının hırsızlık suçlarından tam 49 yıl 11 ay 26 gün, adreste bulunan O.T.'nin ise 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıkarken; yakalanan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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