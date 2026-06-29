Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, 37 yaşındaki file bekçisi Volkan Babacan'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, uzun süredir turuncu lacivertli formayı giyen Volkan Babacan'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Volkan Babacan'ın sözleşmesi 1 yıl daha uzatılmıştır. Şampiyon kadromuzun önemli isimlerinden Volkan Babacan'a yuvamızda başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

BAŞAKŞEHİR'LE 1 ŞAMPİYONLUK

2014'ten bu yana turuncu lacivertli formayı giyen Babacan, tüm kulvarlarda toplamda 271 maçta görev aldı ve İstanbul ekibiyle 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası