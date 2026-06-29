Avrupa'nın birçok ülkesinde etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına almaya hazırlanıyor. Güneydoğu Avrupa'da 41 dereceye ulaşan sıcaklıkların ardından gözler Türkiye'ye çevrilirken, Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, TGRT Haber ekranlarında kavurucu sıcaklar için tarih verdi.

Özdemir, halen mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların 1 Temmuz'dan itibaren hızla yükseleceğini söyledi. Özdemir, Balkanlar üzerinden gelen sıcak hava dalgasının, Sahra kaynaklı sıcak hava ile birleşerek İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünü etkileyeceğini belirtti.

Uzman ismin açıklaması şöyle: "Termometreler şu an 30 dereceyi gösteriyor. İlerleyen günlerde, İstanbul'da 35-38 derecelerde, İzmir 38-40'lara kadar çıkma ihtimali var. Akdeniz Bölgesi, Antalya... Tabii ki nem de fazla. Hissedilen sıcaklıklar 40'ı aşabilecek şekilde kendini gösterecektir"

GECE BİLE SERİNLEMEYECEK İstanbul'da gece sıcaklıklarının 23-25 derece civarında seyredeceğini belirten Özdemir, gündüz ise sıcaklığın 37-38 dereceye kadar çıkabileceğini söyledi. Deniz etkisinin sahil kesimlerinde sıcaklığı bir miktar düşürebileceğini ancak yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın zaman zaman daha yüksek olacağını vurguladı.

"AĞUSTOS ORTASINA KADAR REKORLAR KIRILABİLİR" Yaz boyunca sıcaklıkların yüksek seyredeceğini ifade eden Özdemir, "Ağustos'un ortasına kadar sıcaklık rekorlarının kırılmasını bekliyoruz.

Geçen yıl bazı bölgelerde sıcaklıklar 40,5 dereceye kadar çıkmıştı. Bu yaz da benzer hatta yer yer daha yüksek değerler görülebilir" dedi.

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