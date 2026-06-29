AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nın düzenlediği üye katılım töreninde 391 muhtar ve 619 aza olmak üzere toplam 1010 kişi partiye katıldı. Törende konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ankara'nın gücü, Aydın'ın enerjisi birleşti" dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Muhtarlar ve Azalar Üye Katılım Töreni"nde 391 muhtar ve 619 aza olmak üzere toplam 1010 kişi AK Parti'ye katıldı.

Törende konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bugüne kadar muhtarlarla uyum içinde çalıştıklarını belirterek, bu iş birliğinin devam edeceğini söyledi.

Aydında dikkat çeken tören! 1010 muhtar ve aza AK Parti rozeti taktı

"ARTIK HİZMETTE SINIR YOK"

Çerçioğlu, "Hizmet odaklı ve insan merkezli bir yönetim anlayışıyla Aydın'ın geleceğini birlikte inşa ediyoruz. Mahallelerimizin ve kentimizin kalkınması için muhtarlarımızla her zaman iş birliği içinde olduk, bundan sonra da olacağız. Bana verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin. Bundan sonra hep birlikte iki kat daha fazla çalışacağız. Ankara'nın gücü ile Aydın'ın enerjisi birleşti, artık hizmette sınır yok." ifadelerini kullandı.

Aydında dikkat çeken tören! 1010 muhtar ve aza AK Parti rozeti taktı

Toplam 391 muhtar ve 619 azanın AK Parti saflarına katıldığını belirten Çerçioğlu, hizmet anlayışında ayrım yapılmadığını vurgulayarak, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da herkese eşit ve adil hizmet götürmeye devam edeceğiz" dedi.

Aydında dikkat çeken tören! 1010 muhtar ve aza AK Parti rozeti taktı

BİRÇOK İSİM KATILDI

Programa AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Aydında dikkat çeken tören! 1010 muhtar ve aza AK Parti rozeti taktı

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