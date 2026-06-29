Sakarya'nın Geyve ilçesinde jandarmanın düzenlediği 'Anadolu Mirası' operasyonunda bir şüphelinin evinde '806 adet' tarihi eser ele geçirildi. Sikkeler, değerli taşlar ve çeşitli objeler müzeye teslim edilmek üzere koruma altına alındı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği 'Anadolu Mirası' operasyonunda yüzlerce tarihi eser ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri istihbari çalışmalar doğrultusunda, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 26 Haziran'da Geyve ilçesine bağlı İnciksuyu Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

TAM 806 ADET!

Operasyonda şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen detaylı aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 584 sikke, 177 değerli taş ve 45 farklı obje ele geçirildi. Böylece toplam 806 tarihi eser muhafaza altına alındı.

Ele geçirilen eserler, incelemelerin ardından Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere koruma altına alınırken, gözaltına alınan şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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