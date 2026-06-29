Volkswagen'in Almanya'da dört fabrikasını kapatabileceği ve 100 bine kadar çalışanı etkileyebilecek 'yeniden yapılanma' planı, Alman hükümetini harekete geçirdi.

Alman hükümeti, Avrupa'nın en büyük otomotiv üreticilerinden Volkswagen'in Almanya'daki üretim tesislerini kapatma ihtimaline karşı harekete geçti. Hükümet, fabrikaların faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli ekonomik şartların oluşturulmasını hedeflerken, nihai kararın şirket yönetimine ait olduğunu vurguladı.

Hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada, üretim tesislerinin kapanmasını istemediklerini belirterek, bunun için rekabet gücünü artıracak teşviklerin sağlanmasının önem taşıdığını ifade etti. Sözcü, buna rağmen ticari kararların şirketlerin kendi sorumluluğunda olduğunu da hatırlattı.

100 BİN KİŞİLİK İŞTEN ÇIKARMA PLANI

Volkswagen, son dönemde Çinli üreticilerle artan rekabet, ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri ve Avrupa otomobil pazarındaki talep düşüşü nedeniyle mali baskı altında bulunuyor. Şirketin Almanya'daki dört fabrikasını kapatmayı ve küresel çapta işten çıkarmaları 100 bin kişiye kadar genişletmeyi değerlendirdiği öne sürülüyor.

Söz konusu planın hayata geçirilmesi halinde bunun şirket tarihindeki en büyük yeniden yapılanmalardan biri olabileceği belirtiliyor. Böyle bir adımın, ekonomik durgunlukla mücadele eden Almanya'da hem istihdam hem de siyasi dengeler açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

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OSNABRÜCK FABRİKASI TARTIŞMALARIN MERKEZİNDE

Yeniden yapılanma sürecinde en dikkat çeken başlıklardan biri ise Osnabrück fabrikası oldu. İddialara göre Volkswagen, 2027 yılında üretimin durdurulmasının planlandığı tesisi İsrailli savunma şirketi Rafael'e devrederek burada Demir Kubbe hava savunma sistemi için parça üretimi yapılmasını değerlendiriyor.

Ancak şirketin önemli hissedarlarından Katar Yatırım Otoritesi'nin (QIA), İsrail ile yaşanan siyasi gerilimleri gerekçe göstererek bu projeye sıcak bakmadığı öne sürüldü. Taraflar konuya ilişkin resmi açıklama yapmazken, projenin yerel halkın tepkisi nedeniyle de zorlu bir süreçten geçtiği ifade ediliyor.

KRİTİK TOPLANTI 9 TEMMUZ'DA

Volkswagen'in geleceğine ilişkin en önemli kararların, işçi temsilcilerinin de katılacağı 9 Temmuz'daki denetleme kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.

Şirket yönetiminin, bugüne kadar kararlaştırılan personel azaltımlarının mali hedeflere ulaşmak için yeterli olmadığını işçi tarafına bildirdiği belirtilirken, ek işten çıkarmaların kapsamına ilişkin resmi rakamların henüz paylaşılmadığı kaydedildi.

SENDİKALAR TEPKİ GÖSTERDİ

Yaklaşık 657 bin çalışanı bulunan Volkswagen'de 100 bine kadar personelin işten çıkarılabileceği yönündeki iddialar sendikaların sert tepkisini çekti.

IG Metall Sendikası ile Volkswagen İş Konseyi ortak açıklamalarında, söz konusu planları "sorumsuz tehditler" olarak nitelendirerek çalışan haklarını, üretim tesislerini ve ortak yönetim modelini korumak için tüm imkanları kullanacaklarını duyurdu.

İşçi temsilcileri, yönetimin yalnızca maliyet azaltmaya odaklanmak yerine rekabet gücünü artıracak yeni ürünlere, teknolojik yatırımlara ve istihdamın korunmasına öncelik vermesi gerektiğini savundu.

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