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Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Pınarlı köyünde bir vatandaş, yolda karşısına çıkan dev boyutlu ve etçil türdeki bir çekirgeyi yakalayarak evine götürdü. Karşısında bulduğu ilginç böceğe bir parça et vererek besleyen ve çekirgenin eti yediği o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydeden vatandaş, karnını doyurduğu dev çekirgeyi daha sonra herhangi bir zarar vermeden yeniden doğal ortamına saldı.

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