Alman otomotiv devi Volkswagen, kapsamlı bir yeniden yapılanma planıyla gündemde. Şirketin 100 binden fazla çalışanı işten çıkarmayı ve dört fabrikayı kapatmayı değerlendirdiği iddia ediliyor. Planın, grubun organizasyon yapısını da köklü şekilde değiştirebileceği belirtiliyor.

Alman otomotiv devi Volkswagen, şirket tarihinin en kapsamlı yeniden yapılanma adımlarından birine hazırlanıyor.

Manager Magazin’in şirket içi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Volkswagen CEO’su Oliver Blume’un hazırladığı plan kapsamında 100 binden fazla çalışanın işten çıkarılması ve dört fabrikanın kapatılması gündemde.

Yaklaşık 657 bin kişiyi istihdam eden dev grup, kısa süre önce 2030’a kadar 50 bin kişilik bir iş gücü azaltımı hedeflediğini açıklamıştı. Ancak yeni iddialar, bu rakamın iki katından fazla bir küçülmeye işaret ediyor.

Blume’un yeniden yapılandırma planını yönetim kuruluna sunduğu belirtilirken, kaynaklar belgede kesin sayısal hedeflere yer verilmediğini, bunun muhtemel ek düzenlemelere esneklik sağlamak için tercih edildiğini aktarıyor.

Plan kapsamında yalnızca işten çıkarmalar değil, üretim ağı da yeniden şekillendirilecek. Buna göre Hanover, Zwickau ve Emden’deki tesisler ile Audi’nin Baden-Württemberg’de bulunan Neckarsulm fabrikası etkilenebilecek. Söz konusu tesislerde mevcut modellerin üretim döngüsü sona erdiğinde faaliyetlerin durdurulması planlanıyor.

Öte yandan bu ölçekte bir istihdam azaltımının iş hukuku ve toplu iş sözleşmeleri çerçevesinde nasıl uygulanacağı ise belirsizliğini koruyor. Volkswagen’de çalışanlar için geçerli iş güvencesi anlaşması 2030’a, Audi’de ise 2033’e kadar yürürlükte bulunuyor.

İddialara göre yeniden yapılanma sadece istihdam ve üretimle sınırlı değil. Grup içinde organizasyon yapısının da değişmesi, Volkswagen markası ile parça üretim biriminin ayrı şirketlere dönüştürülmesi seçeneği değerlendiriliyor. Bu adımın, ilerleyen dönemde muhtemel halka arz veya sermaye piyasalarından finansman sağlama süreçlerinin önünü açabileceği ifade ediliyor.

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