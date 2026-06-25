Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2025 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, ülkede ölüm sayısının artışını ve ölüm nedenlerindeki dağılımı ortaya koydu. Verilere göre ölüm sayısı 2024 yılında 489 bin 734 iken 2025 yılında 491 bin 684’e yükseldi. Ölenlerin yüzde 55,1’ini erkekler, yüzde 44,9’unu ise kadınlar oluşturdu.

KABA ÖLÜM HIZI DEĞİŞMEDİ: BİNDE 5,7 2025 yılında bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı değişmeyerek binde 5,7 seviyesinde kaldı. İllere bakıldığında ise dikkat çekici farklılıklar öne çıktı. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 10,8 ile Sinop olurken, bunu Kastamonu, Giresun ve Balıkesir izledi. En düşük oran ise binde 2,3 ile Şırnak’ta kaydedildi.

ÖLÜM NEDENLERİNDE İLK SIRA DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARININ Verilere göre 2025 yılında ölümlerin yüzde 34,7’si dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı. Bu grubu yüzde 16,1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 15,1 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti. Dolaşım sistemi hastalıkları içinde ise en büyük payı yüzde 42,3 ile iskemik kalp hastalıkları oluşturdu. Diğer kalp hastalıkları yüzde 24,6, serebro-vasküler hastalıklar ise yüzde 18,2 oranında yer aldı.

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA İL BAZLI FARKLILIK Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 47,7 ile Çanakkale oldu. Balıkesir, Hatay ve Burdur da yüksek oranlarla öne çıktı. En düşük oran ise yüzde 25,4 ile Kilis’te kaydedildi. Hakkari, İstanbul ve Kayseri ise düşük oranlı iller arasında yer aldı.

TÜMÖR KAYNAKLI ÖLÜMLERDE AKCİĞER VE SOLUNUM SİSTEMİ ÖNE ÇIKTI İyi ve kötü huylu tümörlere bağlı ölümlerde en büyük payı yüzde 28,9 ile gırtlak, soluk borusu, bronş ve akciğerin kötü huylu tümörleri aldı. Bu grupta ayrıca kolon tümörleri ve lenfoid/hematopoetik kötü huylu tümörler de dikkat çeken diğer nedenler arasında yer aldı. Tümör kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il yüzde 22,4 ile Ağrı olurken, en düşük oran yüzde 9,7 ile Kilis’te görüldü.

BEBEK VE 5 YAŞ ALTI ÖLÜM HIZINDA DÜŞÜŞ 2025 yılında bebek ölüm sayısı 6 bin 988’e gerilerken, bebek ölüm hızı binde 7,8 olarak kaydedildi. Bu oran 2024 yılında binde 9,0 seviyesindeydi. Beş yaş altı ölüm hızı da düşüş göstererek binde 9,5’e geriledi. Bu oran 2024’te binde 11,1 seviyesindeydi.

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