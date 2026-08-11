İtalya’dan sonra en çok vaka komşuda! Tedirgin eden virüs yayılıyor, dünya diken üstünde

Yunanistan’da Batı Nil virüsü vakalarında dikkat çeken artış yaşanıyor. Ülkede yıl başından 5 Ağustos’a kadar 65 vaka kaydedilirken, virüs nedeniyle 65 yaş üzeri 6 kişi hayatını kaybetti. Yunanistan, Avrupa’da İtalya’nın ardından en fazla vakanın görüldüğü ikinci ülke oldu.

Sivrisineklerle yayılan Batı Nil virüsü, Yunanistan’da endişeye neden oluyor. Özellikle başkent Atina ve çevresindeki vakaların artması üzerine uzmanlar, sıcak hava, nem ve durgun suların sivrisineklerin çoğalmasını kolaylaştırdığına dikkat çekti.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Theodoros Vasilakopulos, virüsün başta Atina’nın da bulunduğu Attika bölgesi olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde görüldüğünü açıkladı.

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YABANİ KUŞLARDAN ALARAK İNSANLARA BULAŞTIRIYORLAR

Vasilakopulos, Batı Nil virüsünün Yunanistan’da 2010’dan bu yana endemik olarak görüldüğünü belirterek, sivrisineklerin virüsü yabani kuşlardan alarak insanlara taşıdığını söyledi.

Attika’daki vaka artışında nem ve durgun sular gibi hava ve çevre koşullarının etkili olduğunu belirten Vasilakopulos, sivrisineklerin tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını ifade etti. Sivrisineklerle mücadelede kullanılan ilaçların diğer canlılara zarar verme riski nedeniyle kontrollü şekilde uygulandığını da kaydetti.

İtalya’dan sonra en çok vaka komşuda! Dünyayı tedirgin eden virüs yayılıyor, dünya diken üstünde

Bir vaka tespit edildiğinde ise ilgili bölgenin ilaçlandığını belirten Vasilakopulos, vatandaşlara özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkarken sivrisinek kovucu kullanmaları çağrısında bulundu.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre Yunanistan, Batı Nil virüsü vakalarında İtalya’nın ardından Avrupa’da ikinci sırada yer alıyor. EODY’nin verilerine göre 5 Ağustos itibarıyla ülkede 65 vaka tespit edilirken, 65 yaş üzerindeki 6 kişi hayatını kaybetti. Geçen yıl aynı dönemde 35 vaka görülmüş, yıl genelinde ise 96 vaka ve 10 ölüm kaydedilmişti.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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