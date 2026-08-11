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Spor

Süper Lig'de yeni sezon başlıyor: 13 şehirde maçların oynanacağı statlar ve kapasiteleri

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Süper Lig'de yeni sezon başlıyor: 13 şehirde maçların oynanacağı statlar ve kapasiteleri

Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu Süper Lig'de 69'uncu sezonun başlamasına sayılı günler kala maçların oynanacağı statlar hazır. 2026-2027 sezonunda lig müsabakaları, 13 farklı şehirde yapılacak. Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park, 53 bin 387 ile en fazla seyirci kapasitesine sahip stat olarak dikkati çekiyor.

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Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu, 14 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray ile ligin yeni ekiplerinden Çorum FK arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Ligde mücadele eden 18 takım, maçlarını 18 farklı statta oynayacak. Yeni sezonda lig müsabakaları 13 ildeki statlarda gerçekleştirilecek.

Süper Lig'de İstanbul'dan 6, Ankara, İzmir, Trabzon, Konya, Antalya, Kocaeli, Samsun, Gaziantep, Rize, Erzurum, Diyarbakır ve Çorum'dan birer ekip mücadele edecek.

Çaykur Didi Stadyumu
Başlık ResmiÇaykur Didi Stadyumu

EN FAZLA SEYİRCİ KAPASİTESİNE SAHİP STATLAR

Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park, Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda en fazla seyirci kapasitesine sahip stadı konumunda bulunuyor.

2011 yılından bu yana hizmet veren RAMS Park, 53 bin 387 seyirci kapasitesiyle yeni sezonda da sarı-kırmızılıların maçlarına ev sahipliği yapacak.

Fenerbahçe'nin iç saha müsabakalarını oynadığı Chobani Stadı da ligin en fazla seyirci kapasitesine sahip ikinci stadı olarak dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekibe ev sahipliği yapan stat, yeni sezondaki maçlarda 47 bin 911 taraftarı ağırlayabilecek.

Beşiktaş'ın rakiplerini konuk ettiği Tüpraş Stadı ise 42 bin 684 kişi kapasitesiyle yeni sezonda taraftarlarını bekleyecek.

RAMS Park
Başlık ResmiRAMS Park

EN AZ SEYİRCİ KAPASİTESİNE SAHİP STATLAR

İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı, yeni sezonda maç yapılacak yerler arasında en az kapasiteye sahip stat oldu.

Süper Lig'de bu sezon Eyüpspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak stadın 4 bin 274 seyirci kapasitesi bulunuyor.

Süper Lig'de 11'inci sezonuna hazırlanan Corendon Alanyaspor'un müsabakalarını yaptığı Alanya Oba Stadı 9 bin 785, ligin yeni takımlarından Çorum FK'nin rakiplerini konuk edeceği Çorum Şehir Stadı 13 bin 119, Kasımpaşa'ya ev sahipliği yapan Recep Tayyip Erdoğan Stadı da maçlarda 13 bin 797 seyirciyi ağırlayabilecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
Başlık ResmiEsenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

MODERN STATLAR

Süper Lig maçları, 2026-2027 sezonunda son yıllarda yapılan ve yenilenen modern statlarda oynanacak.

RAMS Park, Tüpraş Stadı, Başakşehir Fatih Terim Stadı, Papara Park, Gürsel Aksel Stadı, Alanya Oba Stadı, Gaziantep Stadı, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı, Eryaman Stadı, Kocaeli Stadı, Çaykur Didi Stadı, Diyarbakır Stadı ve Çorum Şehir Stadı 2008 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.

İstanbul'daki Chobani Stadı ve Recep Tayyip Erdoğan Stadı da son dönemde yapılan yenileme çalışmalarıyla Türk futboluna hizmet veriyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı
Başlık ResmiRecep Tayyip Erdoğan Stadı

STATLAR VE KAPASİTELERİ

Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda oynanacak maçların yapılacağı statların seyirci kapasiteleri şu şekilde:

TakımStatKapasite
GalatasarayRAMS Park53387
FenerbahçeChobani47911
BeşiktaşTüpraş42684
KonyasporMEDAŞ Konya Büyükşehir41135
TrabzonsporPapara Park41061
KocaelisporKocaeli34829
SamsunsporSamsun Yeni 19 Mayıs34346
Amed Sportif FaaliyetlerDiyarbakır30480
Gaziantep FKGaziantep30320
GöztepeISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi23376
Erzurumspor FKErzurum Kazım Karabekir21374
GençlerbirliğiEryaman20000
İstanbul BaşakşehirBaşakşehir Fatih Terim17067
Çaykur RizesporÇaykur Didi14879
KasımpaşaRecep Tayyip Erdoğan13797
Çorum FKÇorum Şehir13119
Corendon AlanyasporAlanya Oba9785
EyüpsporEsenyurt Necmi Kadıoğlu4274
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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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