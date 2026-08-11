Süper Lig'de yeni sezon başlıyor: 13 şehirde maçların oynanacağı statlar ve kapasiteleri

Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu Süper Lig'de 69'uncu sezonun başlamasına sayılı günler kala maçların oynanacağı statlar hazır. 2026-2027 sezonunda lig müsabakaları, 13 farklı şehirde yapılacak. Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park, 53 bin 387 ile en fazla seyirci kapasitesine sahip stat olarak dikkati çekiyor.

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu, 14 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray ile ligin yeni ekiplerinden Çorum FK arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Ligde mücadele eden 18 takım, maçlarını 18 farklı statta oynayacak. Yeni sezonda lig müsabakaları 13 ildeki statlarda gerçekleştirilecek.

Süper Lig'de İstanbul'dan 6, Ankara, İzmir, Trabzon, Konya, Antalya, Kocaeli, Samsun, Gaziantep, Rize, Erzurum, Diyarbakır ve Çorum'dan birer ekip mücadele edecek.

Çaykur Didi Stadyumu

EN FAZLA SEYİRCİ KAPASİTESİNE SAHİP STATLAR

Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park, Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda en fazla seyirci kapasitesine sahip stadı konumunda bulunuyor.

2011 yılından bu yana hizmet veren RAMS Park, 53 bin 387 seyirci kapasitesiyle yeni sezonda da sarı-kırmızılıların maçlarına ev sahipliği yapacak.

Fenerbahçe'nin iç saha müsabakalarını oynadığı Chobani Stadı da ligin en fazla seyirci kapasitesine sahip ikinci stadı olarak dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekibe ev sahipliği yapan stat, yeni sezondaki maçlarda 47 bin 911 taraftarı ağırlayabilecek.

Beşiktaş'ın rakiplerini konuk ettiği Tüpraş Stadı ise 42 bin 684 kişi kapasitesiyle yeni sezonda taraftarlarını bekleyecek.

RAMS Park

EN AZ SEYİRCİ KAPASİTESİNE SAHİP STATLAR

İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı, yeni sezonda maç yapılacak yerler arasında en az kapasiteye sahip stat oldu.

Süper Lig'de bu sezon Eyüpspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak stadın 4 bin 274 seyirci kapasitesi bulunuyor.

Süper Lig'de 11'inci sezonuna hazırlanan Corendon Alanyaspor'un müsabakalarını yaptığı Alanya Oba Stadı 9 bin 785, ligin yeni takımlarından Çorum FK'nin rakiplerini konuk edeceği Çorum Şehir Stadı 13 bin 119, Kasımpaşa'ya ev sahipliği yapan Recep Tayyip Erdoğan Stadı da maçlarda 13 bin 797 seyirciyi ağırlayabilecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

MODERN STATLAR

Süper Lig maçları, 2026-2027 sezonunda son yıllarda yapılan ve yenilenen modern statlarda oynanacak.

RAMS Park, Tüpraş Stadı, Başakşehir Fatih Terim Stadı, Papara Park, Gürsel Aksel Stadı, Alanya Oba Stadı, Gaziantep Stadı, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı, Eryaman Stadı, Kocaeli Stadı, Çaykur Didi Stadı, Diyarbakır Stadı ve Çorum Şehir Stadı 2008 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.

İstanbul'daki Chobani Stadı ve Recep Tayyip Erdoğan Stadı da son dönemde yapılan yenileme çalışmalarıyla Türk futboluna hizmet veriyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı

STATLAR VE KAPASİTELERİ

Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda oynanacak maçların yapılacağı statların seyirci kapasiteleri şu şekilde:

Takım Stat Kapasite Galatasaray RAMS Park 53387 Fenerbahçe Chobani 47911 Beşiktaş Tüpraş 42684 Konyaspor MEDAŞ Konya Büyükşehir 41135 Trabzonspor Papara Park 41061 Kocaelispor Kocaeli 34829 Samsunspor Samsun Yeni 19 Mayıs 34346 Amed Sportif Faaliyetler Diyarbakır 30480 Gaziantep FK Gaziantep 30320 Göztepe ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi 23376 Erzurumspor FK Erzurum Kazım Karabekir 21374 Gençlerbirliği Eryaman 20000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Fatih Terim 17067 Çaykur Rizespor Çaykur Didi 14879 Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan 13797 Çorum FK Çorum Şehir 13119 Corendon Alanyaspor Alanya Oba 9785 Eyüpspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu 4274

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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