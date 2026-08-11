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Dünya

Hindistan'ı sel vurdu: Köprü ve kamyon sulara kapıldı

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Hindistan'ı sel vurdu: Köprü ve kamyon sulara kapıldı
Fotoğraf Başlığı Hindistanı sel vurdu: Köprü ve kamyon sulara kapıldı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yoğun yağışların etkisiyle meydana gelen selde bir kamyon ve köprü sulara kapıldı. Facia sonrası bölgeye gönderilen ekiplerin çalışması sürüyor.

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Hindistan'ın Uttarakhand eyaletine bağlı Chamoli bölgesinde şiddetli yağış, sele yol açtı. Niti Vadisi'ndeki Tamak deresi taştı.

Hindistanı sel vurdu: Köprü ve kamyon sulara kapıldı
Başlık ResmiHindistanı sel vurdu: Köprü ve kamyon sulara kapıldı

KAMYON VE KÖPRÜ SELE KAPILDI

Bir kamyon ve köprü sele kapıldı. O anlar amatör kameralara yansırken, etraftakiler can havliyle kaçıştı. Köprünün yıkılmasıyla bölgedeki 15'ten fazla köyle bağlantı kesildi.

Hindistanı sel vurdu: Köprü ve kamyon sulara kapıldı
Başlık ResmiHindistanı sel vurdu: Köprü ve kamyon sulara kapıldı

Facia sonrası bölgeye gönderilen ekiplerin çalışması sürüyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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