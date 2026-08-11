Hindistan'ı sel vurdu: Köprü ve kamyon sulara kapıldı
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yoğun yağışların etkisiyle meydana gelen selde bir kamyon ve köprü sulara kapıldı. Facia sonrası bölgeye gönderilen ekiplerin çalışması sürüyor.
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletine bağlı Chamoli bölgesinde şiddetli yağış, sele yol açtı. Niti Vadisi'ndeki Tamak deresi taştı.
KAMYON VE KÖPRÜ SELE KAPILDI
Bir kamyon ve köprü sele kapıldı. O anlar amatör kameralara yansırken, etraftakiler can havliyle kaçıştı. Köprünün yıkılmasıyla bölgedeki 15'ten fazla köyle bağlantı kesildi.
Facia sonrası bölgeye gönderilen ekiplerin çalışması sürüyor.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
İtalya’dan sonra en çok vaka komşuda! Tedirgin eden virüs yayılıyor, dünya diken üstünde
Bizi Takip Edin
YORUMLAR