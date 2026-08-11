Hindistan'ı sel vurdu: Köprü ve kamyon sulara kapıldı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yoğun yağışların etkisiyle meydana gelen selde bir kamyon ve köprü sulara kapıldı. Facia sonrası bölgeye gönderilen ekiplerin çalışması sürüyor.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletine bağlı Chamoli bölgesinde şiddetli yağış, sele yol açtı. Niti Vadisi'ndeki Tamak deresi taştı.

Hindistanı sel vurdu: Köprü ve kamyon sulara kapıldı

KAMYON VE KÖPRÜ SELE KAPILDI

Bir kamyon ve köprü sele kapıldı. O anlar amatör kameralara yansırken, etraftakiler can havliyle kaçıştı. Köprünün yıkılmasıyla bölgedeki 15'ten fazla köyle bağlantı kesildi.

Hindistanı sel vurdu: Köprü ve kamyon sulara kapıldı

Facia sonrası bölgeye gönderilen ekiplerin çalışması sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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