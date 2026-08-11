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T-Otomobil

Hidrojen motorunda devrim! Dizel performansına ulaştı, verimlilik yüzde 60'ı aştı

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Hidrojen motorunda devrim! Dizel performansına ulaştı, verimlilik yüzde 60'ı aştı

Araştırmacılar, hidrojenle çalışan ve geleneksel dizel motorlara benzer güç üretebilen yeni bir motor geliştirdi. Motorun geleneksel egzoz emisyonlarını ortadan kaldırması, özellikle ağır ticari araçlar ve denizcilik sektörü için dikkat çekici bir alternatif ortaya çıkarıyor.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Elektrikli otomobiller ulaşım sektörünün geleceğinde önemli bir yer edinirken, özellikle ağır vasıtalar, uzun yol taşımacılığı, iş makineleri ve denizcilik gibi yüksek güç gerektiren alanlarda alternatif teknolojiler üzerindeki çalışmalar devam ediyor.

ABD merkezli Southwest Research Institute (SwRI) araştırmacılarının geliştirdiği yeni hidrojen motoru da bu arayışın dikkat çekici örneklerinden biri.

Deneysel motor, geleneksel motorlarda olduğu gibi hidrojen yakıtını silindirler içinde yakarak pistonları hareket ettiriyor.

DİZEL PERFORMANSINA ULAŞILDI

Hidrojen motorların ağır yük taşıyan büyük araçlarda kullanılmasının önündeki en büyük sorunlarından biri olan düşük devir torkuna SwRI ekibi, turboşarj kullanarak aşıyor. Turboşarjla motora daha fazla hava gönderilerek daha fazla hidrojenin yakılması sağlanıyor.

Ayrıca daha büyük emme supapları ve hidrojene özel enjektörlere yer veriliyor.

Hidrojenin yanma özellikle nedeniyle oluşan erken ateşleme sorununa karşı ise ekip bazı çözümler geliştirdi.

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SIFIRA YAKIN EMİSYON

Hidrojenin yanması sırasında karbondioksit oluşmaması nedeniyle egzozdan çıkan karbondioksit de sıfıra yakın oluyor.

Motorun egzozdan karbon emisyonu üretmemesi, hidrojenin kendisinin otomatik olarak tamamen temiz olduğu anlamına gelmiyor.

Hidrojenin nasıl üretildiği, toplam çevresel etki açısından kritik önem taşıyor. Yenilenebilir enerji kullanılarak üretilen düşük karbonlu hidrojen ile fosil yakıtlardan elde edilen hidrojenin çevresel etkisi aynı değil.

Bu nedenle yeni motorun gerçek anlamda düşük karbonlu bir ulaşım çözümüne dönüşebilmesi, yalnızca motor teknolojisinin başarısına değil, hidrojen üretim ve dağıtım altyapısının nasıl geliştirileceğine de bağlı olacak.

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