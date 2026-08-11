Altının kilogram fiyatı 6 milyon 723 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 723 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 625 bin lira, en yüksek 6 milyon 732 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,4 artışla 6 milyon 723 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 630 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 655 KİLOGRAM OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 382 milyon 728 bin 450,51 lira, işlem miktarı ise 655,71 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 583 milyon 207 bin 774,56 lira olarak gerçekleşti.

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EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Türkiye Finans Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.630.000,00 4.330,80 En Düşük 6.625.000,00 4.320,00 En Yüksek 6.732.000,00 4.386,10 Kapanış 6.723.000,00 4.386,10 Ağırlıklı Ortalama 6.697.825,65 4.358,88 Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.382.728.450,51 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 655,71 Toplam İşlem Adedi 87

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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